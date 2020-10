Valter Attila kilencedik lett a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 20. szakaszán, amelyet Tao Geoghegan Hart nyert meg nagy csatában, összetettben pedig Jai Hindley állt az élre a brittével azonos idővel.

Az Alba és Sestriere közötti módosított szakasz várt szombaton a mezőnyre, amely az eredeti tervekkel ellentétben nem tekert át Franciaországba, ami azt is jelentette, hogy három hegy kikerült a királyetapból. Franciaországban ugyanis szigorították a járványügyi előírásokat, emiatt az ottani hatóságok visszavonták az engedélyt a mezőny áthaladásától. Ezzel az útvonalból kikerült a 2744 méter magas Colle dell'Agnello határhágó, illetve Franciaországban a Col d'Izoard és a Montgenevre, helyette viszont a versenyzőknek háromszor kellett feltekerniük Sestriere-be. A változtatások nyomán a 198 helyett 190 kilométeres szakasz szintkülönbsége 5300 méterről 3500-ra csökkent.

A nap elején nagy, 21 fős szökés alakult ki, benne a ciklámen trikós Arnaud Démare-ral. A francia bringás az első részhajrá megnyerésével biztosította elsőségét a sprinterek pontversenyében, amennyiben vasárnap célba ér Milánóban.



Az utolsó előtti szakasznak úgy vágtak neki a kerékpárosok, hogy hárman álltak rendkívül közel összetettben: a rózsaszín trikós holland Wilco Kelderman (Sunweb) előnye 12 másodperc volt csapattársa, az ausztrál Jai Hindley és 15 Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) előtt. A brit sora már az első mászáskor megkezdte a fárasztást, a második felfelé menetben viszont szétszaggatta az esélyesek csoportját a magas tempó, a kiválóan tekerő Valter Attila is lemaradt kissé.



Harminc kilométerrel a cél előtt Kelderman megúszott, Geoghegan Hartot - akárcsak csütörtökön a Stelvión - Rohan Dennis segítette, és csak Hindley tudott velük tartani.



Hármasuk sorra gyűjtötte be a szökevénycsoport tagjait és távolodott Kelderman csoportjától, amelyben ott tekert Valter Attila is.



Az emelkedő utolsó megmászásának elején az utolsó szökevényeket is befogták Hindley-ék, Keldermanék hátránya másfél perc volt ekkor, ám a hegyen olvadni kezdett a különbség.



A korábbi rózsaszín trikós, az összetettben ötödik portugál Joao Almeida négy kilométernél indult meg, itt robbant szét Keldermanék sora, Valter is egyedül maradt. Elöl Hindley négyszer próbálta lerázni riválisát, ám Geoghegan Hart minden támadást visszavert, kétszáz méterrel a cél előtt indította a sprintjét és egy kerékpárhosszal megnyerte a szakaszt.

null The Last Km of an incredible stage. Tao vs Jai! What a show!L'ultimo km di una tappa incredibile. Tao vs Jai! Che spettacolo! Le dernier km d'une étape incroyable. Tao vs Jai ! Quel spectacle !El último kilómetro de una etapa increíble. Tao vs Jai! ¡Que show!#Giro pic.twitter.com/Xah8ffSwVO

A brit a Piancavallo után másodszor nyert szakaszt, az összetettben pedig - az időjóváírások nyomán - azonos idővel áll a záró időfutam előtt a rózsaszín trikót átvevő Hindley-vel. Az Ineos Grenadiers pedig már a hatodik szakaszt nyerte az idei olasz körversenyen úgy, hogy korán elvesztette kapitányát, Geraint Thomast, ráadásul karnyújtásnyi közelségbe került a csapat számára az összetett siker.



Kelderman 1:35 percet kapott, így hátránya 1:32 perc a vasárnapi zárás előtt.



A pályafutása első Grand Tour-viadalán szereplő Valter Attila remek teljesítményt nyújtva kilencedik lett 1:48 perc hátránnyal, ez az eddigi legjobb helyezése az olasz körversenyen. Összetettben a CCC 22 éves magyar bringása két helyet előrelépve a 27.

Eredmények:

20. szakasz, Alba-Sestriere, 190 km, hegyi befutó:



1. Tao Geoghegan Hart (brit, Ineos Grenadiers) 4:52:45 óra

2. Jai Hindley (ausztrál, Sunweb) azonos idővel

3. Rohan Dennis (ausztrál, Ineos Grenadiers) 25 másodperc hátrány

4. Joao Almeida (portugál, Deceuninck - Quick-Step) 1:01 perc hátrány

...7. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain-McLaren) 1:35 p h.

8. Wilco Kelderman (holland, Sunweb) azonos idővel

9. Valter Attila (CCC) 1:48 p h.

...11. Vincenzo Nibali (olasz, Trek-Segafredo) 2:02 p h.

Az összetett élcsoportja:



1. Hindley 85:22:07 óra

2. Geoghegan Hart azonos idővel

3. Kelderman 1:32 perc hátrány

4. Bilbao 2:51 p h.

5. Almeida 3:14 p h.

...27. Valter 1:29:32 óra

Az olasz körverseny hagyományosan az első az esztendő háromhetesei közül, idén viszont a koronavírus-járvány miatt októberben tartják, részben átfedésben a kedden elrajtolt Vuelta a Espanával. Az eredeti tervek szerint májusban Budapest adott volna otthont az úgynevezett nagy rajtnak, a Grande Partenzának, és az első három szakaszt Magyarországon rendezték volna.



A 103. Giro d'Italia vasárnap Milánóban zárul egy 15,7 kilométeres egyéni időfutammal.

