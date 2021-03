Valter Attila az elrontott kezdés ellenére nagyon pozitívnak értékelte a 100. alkalommal megrendezett országúti kerékpáros katalán körversenyt, amelynek vasárnapi zárószakaszán harmadikként ért célba.

A Groupama-FDJ 22 éves magyar bringása - aki az összetettben 38. helyen zárt a 131 fős mezőnyben - az M1 aktuális csatornának kedden elmondta: az utolsó pár napnak köszönhetően értékelheti nagyon pozitívnak az egyhetes viadalt, amelyre nagy elvárásokkal érkezett.



"Az eleje sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztem, de azok a kisebb kudarcok is kellettek ahhoz, hogy ilyen aktívan és merészen versenyezzek a végén. Sok jó eredménnyel és több tapasztalattal érkeztem haza" - nyilatkozta Valter, aki hozzátette, sokat foglalkoztatta, mi történt vele a verseny elején, és arra a következtetésre jutott, hogy egyrészt nem volt a helyén a koncentrációja, másrészt pedig akkor még a lábai "sem voltak a legjobbak". A verseny előtt két és fél héten át kimondottan intenzív edzéseket végzett, de utána nem sikerült teljesen jól időzíteniük a csúcsformát, a viadal előtti napokra tervezett rövid pihenése mintha a visszájára sült volna el.



"Az első napi terhelés még nagyon nehezemre esett, utána viszont egyre jobb lettem, tehát a formámmal alapvetően nem volt baj. Csak ebből okulva a jövőben talán máshogy kell majd adagolni az edzéseket. Ez szintén hasznos tapasztalat volt" - hangsúlyozta Valter, egyúttal közölte, az elrontott első etap után ráadásul már semmilyen nyomás nem nehezedett rá, ez a stresszmentesség is segített neki abban, hogy a folytatásban jól szerepeljen.



Bodrogi László óta magyar profi kerékpáros nem ért el hasonló bravúrt, hogy nagy nemzetközi verseny egyik szakaszán dobogós helyen végezzen, Valter azonban a szökésből elért harmadik helyét nem hasonlítja az előd Tour de France-on elért dobogós helyéhez.



"Azért az nyilvánvalóan egy következő szint, de úgy érzem, hogy az is meglehet. Legalábbis bízom benne" - fogalmazott Valter.



A következő nagyobb versenye április közepén az öt szakaszból álló 45. Tour of the Alps lesz, amely már az egyik utolsó felkészülési állomás a május 8-án rajtoló olasz körverseny előtt. Valter Attila elmondta: oda már a Giro-sorukkal érkeznek, és olyan taktika szerint versenyeznek, amivel az év első nagy háromhetes viadalán is fognak.



"Úgy gondolom, hogy segítői szerep fog rám hárulni, de ha ilyen jó lábaim lesznek, akkor semmiképpen nem fog visszatartani a csapat, emiatt nem kell aggódnia senkinek. Bízom benne, hogy tudom majd hatékonyan segíteni a csapat vezetőjét, Thibaut Pinot-t, aki az összetett elsőségért megy majd a Girón, ha minden jól alakul. Ha pedig nekem is nagyon jó lábaim lesznek, mint voltak vasárnap, akkor nagyon reménykedem benne, hogy ismét kapok lehetőséget a bizonyításra" - mondta.

Borítókép: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images