Valter Attila a negyedik helyen ért célba a Strade Bianche országúti kerékpáros versenyen, amelyen ötven kilométeres szóló szökésből Tadej Pogacar győzött.

A 184 kilométeres, 11 murvás szakaszt tartalmazó toszkánai egynapos viadalon első ízben állt rajthoz egyszerre három magyar profi bringás: a Groupama-FDJ-ben tekerő Valter mellett az EOLO-Kometa két magyarja, Fetter Erik és Dina Márton is ott volt a mezőnyben. A korai szakaszon egy erős széllökés okozott tömegbukást, számos esélyes is érintett volt, köztük a világbajnok francia Julian Alaphilippe. Az esélyesek csoportjából kicsivel több mint ötven kilométerrel a cél előtt indult meg a kétszeres Tour de France-győztes Tadej Pogacar, a 2017-es Tour de Hongrie-n harmadik, 23 éves szlovén klasszissal pedig senki sem tudta tartani a lépést, másfél perces előnyt dolgozott ki. Senkitől sem zavartatva érkezett meg Siena zsúfolásig tömött főterére, olyannyira, hogy a záró emelkedő előtt még pacsizni is volt ideje egy szurkolóval. Az idényt bombaformában kezdő Pogacarnak ez volt a második megméretése, az elsőt, a csapata számára hazai viadalt, az UAE Tourt is megnyerte, két etapsikert bezsebelve.

A második helyet a 41 esztendős, pályafutása utolsó idényét teljesítő spanyol Alejandro Valverde szerezte meg, az utolsó kilométeren leszakítva a dán Kasper Asgreent. Valter tartotta magát a Pogacart üldöző boly mögötti főmezőnyben, hogy aztán az utolsó tíz kilométeren fantasztikus hajrát bemutatva a kiváló negyedik helyet szerezze meg a hatodik legrangosabb egynaposnak tartott Strade Bianchén. Fetter a tavalyi 100. pozícióját jelentősen megjavítva ezúttal 47. lett, míg Dina nem fejezte be a versenyt a viadal eredményközlője szerint. A nők versenyében a belga bajnok Lotte Kopecky (SD Worx) az utolsó métereken hajrázta le a kétszeres győztes holland Annemiek van Vleutent (Movistar).

Eredmény, Strade Bianche, 184 km:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:47:49 óra

2. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) 37 másodperc hátrány

3. Kasper Asgreen (dán, Quick-Step Alpha Vinyl) 46 mp h.

4. Valter Attila (Groupama-FDJ) 1:07 perc hátrány

...47. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 8:14 p h.

Dina Márton (EOLO-Kometa) nem fejezte be a versenyt.

