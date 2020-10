Ben O'Connor nyerte szerdán a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 17. szakaszát, amelyen Valter Attila 38. lett, míg az összetett élén változatlan különbséggel áll Joao Almeida.

Az összetettért harcolók számára viszonylag nyugodtabb keddi etap - az olasz körverseny történetének 2000. szakasza - után a vasárnapi zárásig rendkívül nehéz szakaszok sora következik, a szerdai után csütörtökön és szombaton is több mint 5000 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük a kerékpárosoknak.



Kezdésként szerdán a Bassano del Grappából induló 203 kilométer során két első és egy harmadik kategóriás emelkedő, majd az ugyancsak első kategóriás hegyi befutó, a Madonna di Campiglio várt a bringásokra.



A mezőny 19 fős szökést engedett el hét percre. Az utolsó hegyre tízfősre fogyatkozott élbolytól a záró hét kilométeren tekert el a keddi etapon második ausztrál Ben O'Connor, és ezúttal sikerrel zárta a szökést, így pályafutása első szakaszgyőzelmét aratta.

What a great feat accomplished by @ben_oconnor95! Watch now the Last Km of Stage 17 of #Giro d'Italia 2020!Che impresa! Riguarda l'ultimo km della Tappa 17 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/yvxlEM2DY4