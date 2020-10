Ruben Guerreiro szökésből nyerte vasárnap a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, amelyen a portugál Joao Almeida előnye csökkent összetettben. Valter Attila az élmenőkkel célba érve 18. lett.

A San Salvóból induló 208 kilométeren egy első és két második kategóriás emelkedő megmászásra várt a mezőnyre az ugyancsak első kategóriás hegyi befutó, az 1658 méter magas Roccaraso előtt.



A nap szökése nyolc kerékpárosból állt, amely az utolsó 35 kilométerre öt főre olvadt az esőben, hidegben. A záró kilométerekre ketten tempóztak el az élcsoportból, Ruben Guerreiro és Jonathan Castroviejo. Az extravagáns mezben tekerő EF portugál bringása volt erősebb a hajrában, és pályafutása első sikerét aratta háromhetes körversenyen.

The challenge between @Rguerreiro94 and @jcastroviejo has been settled down in the last climb at Roccaraso. This is the Last Km! #Giro pic.twitter.com/MAi1R37aJO