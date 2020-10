Valter Attila rengeteg tapasztalatot gyűjtött a vasárnap zárult Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen, friss élményei birtokában pedig bizakodva tekint a jövőbe.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) szervezésében megtartott online videokonferencián a CCC 22 éves versenyzője hangsúlyozta: a korábbi pályafutása és a fejben, testben is kiemelkedő kihívásnak bizonyuló olasz körverseny egészen más műfaj, erre a második és még inkább a harmadik héten jött rá. Rámutatott: az egynapos viadalokhoz és a Grand Tourokhoz egészen más képességek kellenek, és neki utóbbihoz van nagyobb tehetsége.



"Jól éreztem magam, rengeteget tanultam. Büszkén és megnyugodva jöttem el, hiszen jól sikerült, és már látom, hogy miben tudok fejlődni" - fogalmazott Valter. Hozzáfűzte: nincs benne hiányérzet, mivel az eddigi pályafutását is a fokozatos fejlődés jellemezte.



"Már az fél siker, hogy tudom, mit kell máshogy csinálni. És hogy tudom, amilyen messzinek tűnik, olyan közel is van az eleje" - mondta. - "Lehet, hogy mások az én erőmmel még jobb eredményt értek volna el. Édesapám pedig megnyerte volna, ha olyan erős lenne, mint én, mert ő annyival jobban tud menni. Elsőre csak a legnagyobb tehetségek, mint például a Tour de France-győztes Tadej Pogacar mennek rá az összetettre."





"Aki elkerüli a kifogásokat, az eljut a céljáig" - fogalmazta meg mottóját Valter. - "Nem kell azt gondolni, hogy azért, mert magyarok vagyunk, vagy mert nincs több tucat versenyzőnk a World Tourban, ne lennénk oda valók. Ahogy a szlovénok, úgy szerintem mi is el tudunk jutni igazán rövid időn belül az élvonalba."



Valter Attila kifejtette, pályafutása első háromhetese után a célja ugyanaz, vagyis hogy minél jobban teljesítsen, minél jobb eredményeket érjen el nagy versenyeken.



"A Giro megerősítés volt abban, hogy ez teljesülhet. A célom az, hogy háromhetes dobogóján végezzek vagy akár nyerni is tudjak. A kérdés korábban az volt, hogy erre mikor lehet esélyem. Ez a mostani viadal pedig jó példa volt, hogy nem kellenek már hosszú évek ahhoz, hogy ezért harcoljak" - fejtette ki. Bizakodását fejezte ki, hogy két-három éven belül készülhet majd így háromhetesre.



Valter az utolsó előtti szakaszon kilencedik lett, összetettben pedig a 27. helyen zárt. Korábban egy magyar kerékpáros indult háromhetes körversenyen, a hétszeres Grand Tour-résztvevő Bodrogi László legjobb összetett eredménye a 2002-es Tour de France-on elért 62. pozíció volt.



"A gödöllői dombságból, a "csömöri havasokból" is el lehet jutni a Giróig és a Stelvióig, és azt mondom, hogy még lehetne nyerni is rajta" - szögezte le.



Az MTI kérdésére a legemlékezetesebb pillanatnak azt nevezte meg, amikor a második pihenőnap előtti szakaszon a Codroipóhoz közeli katonai repülőtérről indultak.



"Felejthetetlen volt, egy negyven perces vadászgép-show-t rendeztek a tiszteletünkre, kilenc vadászgép keringett a fejünk felett néhány méterre húzták a füstcsíkokat, mindezt elviselhetetlen hangerővel" - idézte fel. Elárulta: csapattársaival együtt tátott szájjal gyönyörködtek a látványban, akár a kisgyerekek.



Vegyes emlékként pedig a 19. etapot nevezte meg, amikor a versenyzők ujjongtak, hogy a szakasz távját lerövidítették.



"Komoly energia volt a versenyzők között, kiálltunk és végre össze tudtunk fogni valamiért, ez is fontos pillanat volt."



Valter jelenlegi csapata, a CCC támogatásából a pandémia nyomán kialakult gazdasági nehézségek miatt a cipőkkel foglalkozó névadó főszponzor az év végén kiszáll, a magyar bringás pedig a lengyel World Tour-istállót elhagyva két évre szóló megállapodást írt alá a Groupama-FDJ-vel.



Mint mondta, a tervek szerint a jövő héten utazik három-négy napra új csapatához, amennyiben a körülmények lehetővé teszik. Ekkor sor kerül a mez- és kerékpárméretek levételére, a tesztekre, illetve rövid ismerkedésre is. Ezt követően decemberben az egész csapattal részt vesz egy edzőtáborban, majd januárban a hegyi sorral következik edzőtábor Gran Canarián vagy Tenerifén.



A Groupama-FDJ-ben olyan csapattársai lesznek, mint az időfutam Európa-bajnok, vb-bronzérmes svájci Stefan Küng, a mezőnyversenyben Európa-bajnoki ezüstérmes francia Arnaud Démare, vagy az ugyancsak francia háromhetes menő, a Tour de France-on 2014-ben harmadik Thibaut Pinot.



Az MTI érdeklődésére kifejtette: örülne, ha jövőre a francia csapat mostani hegyi segítőivel egy szintre kerülne, mivel már ebben a pozícióban is rengeteg tapasztalatot gyűjthet. Egyúttal bízik benne, hogy az időfutamban is előrébb léphet, mert - mint mondta - az összetettbeli szerepléshez ebben a műfajban is jobban kell teljesítenie, márpedig az együttesben kiváló kerékpárok és szakemberek segítik majd.



Princzinger Péter, az MKSZ elnöke kiemelte: a sportág hazai szurkolói számára a csúcs az, ha magyar versenyzőt látnak a World Tourban versenyezni, háromhetes versenyen magyar kerékpárosnak drukkolni pedig a csúcson belül is csúcs.



Kifejtette, komoly oka és háttere van egy ilyen teljesítmény megszületésének. Fontos tényezőként a veleszületett adottságot és tehetséget; a sok év alatt befektetett elképesztő munkát, valamint a támogató környezetet nevezte meg.



"Ez az eredmény valaminek a kezdete, óriási lépés Attila életében és a magyar kerékpársport történetében is. A fiataloknak van egy példaképük, aki bebizonyította: el lehet jutni erre a szintre. Az ő álmuk is ez lesz, a mi dolgunk az, hogy biztosítsuk ehhez a lehetőséget" - mondta az elnök.



Kérdésre Princzinger Péter elárulta, nagyon bízik benne, hogy a Giro idénre tervezett és a pandémia miatt meghiúsult magyarországi Nagy Rajtja nem elmaradt, hanem csak halasztódott, és 2022-ben sor kerülhet rá.

Borítókép: bringasport.hu