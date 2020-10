Tao Geoghegan Hart nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát vasárnap, míg Joao Almeida előnye csökkent, ám megtartotta első helyét az összetettben. Valter Attila 34. lett.

A Codroipóhoz közel található katonai reptérről indult 185 kilométeres távon három második kategóriás emelkedő várt a mezőnyre az első kategóriás Piancavallón 1290 méteres magasságban lévő hegyi befutó előtt.



A nap - kezdetben 12 fős - szökéséből a második kategóriás hegyek közül az utolsón Rohan Dennis maradt elöl, és egyedül kezdte meg a lejtmenetet, majd vágott neki a 14,3 kilométer hosszú, 7,9 százalék átlagmeredekségű záró emelkedőnek.



Az esélyesek Sunweb vezette csoportja hamar befogta a kétszeres időfutam-világbajnok ausztrált, a tempóval pedig az összetett harmadik helyen álló spanyol Pello Bilbaót és az előzetesen a nagy esélyesek közé sorolt dán Jakob Fuglsangot is korán leszakították.



A hazai versenyzők közül Domenico Pozzovivo már korábban lemaradt, majd Vincenzo Nibali is megúszott, a rózsaszín trikós portugál Joao Almeida viszont kitartott Wilco Keldermanékkal.



A Sunweb holland kapitányának utolsó segítője 7,5 kilométerrel a cél előtt növelte a sebességet, ekkor már Almeida is leszakadt, csak Tao Geoghegan Hart tudott a két sunwebessel tartani.



Az Ineos Grenadiers brit versenyzője az utolsó háromszáz méteren támadott, a hatfokos hidegben erősebbnek bizonyult Keldermannál és segítőjénél, az ausztrál Jai Hindley-nél, aki a harmadik helyre lépett előre összetettben. Geoghegan Hart pályafutása során először nyert szakaszt háromhetes körversenyen, sikerét a csapat március elején elhunyt sportigazgatójának, Nicolas Portalnak ajánlotta.



Az Ineos Grenadiers pedig már az ötödik szakaszt nyerte az idei olasz körversenyen úgy, hogy korán elvesztette kapitányát, Geraint Thomast.



Almeida az utolsó kilométereket egyedül megtéve, nagyot küzdve negyedikként ért célba, és 15 másodperc előnnyel megtartotta első helyét az összetettben. A többi rivális közül Bilbao, Nibali és - az összetettért folyó versenyből vélhetően kiszálló - Fuglsang bő másfél, Pozzovivo közel két percet kapott.



Valter az utolsó hegyen már nem volt az esélyesek csoportjában, végül 9 perc feletti hátránnyal a 34. helyen ért be.

Eredmények:

15. szakasz, Base Area Rivolto-Piancavallo, 185 km, hegyi befutó:



1. Tao Geoghegan Hart (brit, Ineos Grenadiers) 4:58:52 óra

2. Wilco Kelderman (holland, Sunweb) 2 másodperc hátrány

3. Jai Hindley (ausztrál, Sunweb) 4 mp h.

4. Joao Almeida (portugál, Deceuninck - Quick-Step) 37 mp h.

...8. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain-McLaren) 1:36 perc hátrány

9. Jakob Fuglsang (dán, Asztana) azonos idővel

10. Vincenzo Nibali (olasz, Trek-Segafredo) a. i.

...12. Domenico Pozzovivo (olasz, NTT) 1:54 p h.

...34. Valter Attila (CCC) 9:13 p h.

Az összetett élcsoportja:



1. Almeida 59:27:38 óra

2. Kelderman 15 másodperc hátrány

3. Hindley 2:56 perc hátrány

4. Geoghegan Hart 2:57 p h.

5. Bilbao 3:10 p h.

...7. Nibali 3:29 p h.

8. Pozzovivo 3:50 p h.

...12. Fuglsang 5:07 p h.

...22. Valter 35:27 p h.

Az olasz körverseny hagyományosan az első az esztendő háromhetesei közül, idén viszont a koronavírus-járvány miatt októberben tartják, részben átfedésben a kedden rajtoló Vuelta a Espanával. Az eredeti tervek szerint májusban Budapest adott volna otthont az úgynevezett nagy rajtnak, a Grande Partenzának, és az első három szakaszt Magyarországon rendezték volna.



A hétfői szünnap után kedden az Udine és San Daniele del Friuli 229 kilométer megtétele vár a mezőnyre, amely összesen 3497,9 kilométert teker a 103. Giro d'Italián, amíg jövő vasárnap célba ér Milánóban.

