Jövőre Nyíregyháza rendezi a teremkerékpáros Európa-bajnokságot.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) pénteki közleménye szerint az európai szövetség (UEC) főtitkára, Enrico Della Casa személyesen hozta Magyarországra a viadalról szóló szerződést, amelyet Törzsök Zsolttal, az MKSZ alelnökével írtak alá Budapesten.

A teremkerékpáros (indoor cycling) Eb-n két szakág, a művészkerékpár és a kerékpárlabda legjobbjai küzdenek meg egymással.



Nyíregyháza 2020-ban a nemzetközi szövetség (UCI) égisze alá tartozó, V4 Juniors országúti világkupaversenynek volt a házigazdája. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár akkor azt mondta, a kerékpársport az egyik leglátványosabb sportág, így a kormány szívesen áll minden ilyen esemény megrendezése mellé.

Watch the best moments from the cycle-ball games during day 2 at the 2016 UCI Indoor Cycling World Championships.More at http://www.uci.ch/indoor-cycling/uci...