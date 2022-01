Egan Bernal után ineosos csapattársa, Brandon Rivera is edzésbalesetet szenvedett csütörtökön Bogota közelében, és kórházba kellett szállítani.

A brit kerékpároscsapat közlése szerint a kolumbiai versenyzőnek eltört és elmozdult a könyöke, valamint a vállízülete is megsérült.

Helyi médiainformációk szerint a 25 éves kerekest ugyanabba a bogotai kórházba vitték, amelybe három nappal korábban honfitársát, Bernalt is.



Utóbbi sportoló hétfő reggeli edzése közben Gachancipában nagy sebességgel egy álló busznak ütközött, amely rálógott az útra. A Tour de France- és Giro d'Italia-győztes kerékpároson több műtétet is végre kellett hajtani, az orvosok előbb eltört jobb lábát és térdkalácsát, valamint összeomlott tüdejét operálták meg, majd a gerincében állították helyre az elmozdult törött részeket.

Borítókép: Cyclingnews.com