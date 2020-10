A 2021-es Giro d'Italia várhatóan teljes egészében Olaszországban zajlik majd az országúti kerékpáros viadal versenyigazgatója szerint.

"Nem hiszem, hogy a világjárvány előidézte problémákat felszámolják 2021-re, ezért azon dolgozunk, hogy mind a 21 szakaszt Olaszországban rendezzük" - idézte hétfőn a cyclingnews szakportál Mauro Vegnit.



"Vannak különböző lehetőségeink a Nagy Rajt kapcsán Olaszországban és külföldön is. De egyértelmű, hogy ha a koronavírus-járvány változatlanul komoly problémákat fog okozni, az túl bonyolulttá tenne egy külföldi rajtot" - fogalmazott a Rai televíziónak a sportvezető, aki hozzátette, már tervezik a 2021-es útvonalat, egyúttal kifejtette, nem tartja valószínűnek a budapesti Nagy Rajt jövő májusi pótlását, amely az eredeti 2020-as kiírásban szerepelt.



A Giro hagyományosan az első az esztendő háromhetesei közül, idén viszont a koronavírus-járvány miatt - és annak árnyékában - októberben tartották, részben átfedésben a kedden elrajtolt Vuelta a Espanával. Az eredeti tervek szerint májusban Budapest adott volna otthont az úgynevezett nagy rajtnak, a Grande Partenzának, és az első három szakaszt Magyarországon rendezték volna.



Az idei Giro vasárnap zárult Milánóban. Ennek kapcsán Vegni köszönetet mondott minden közreműködőnek, így a kerékpárosoknak is, hogy a viadal végig tudott menni a 21 szakaszon annak ellenére is, hogy - mint mondta - sokan nem hittek benne.

Borítókép: Facebook/Giro d'Italia