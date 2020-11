A belga Jasper Philipsen nyerte sprintbefutóban a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát, amelyen a címvédő szlovén Primoz Roglic megőrizte első helyét összetettben.

Csütörtökön az idei spanyol körverseny leghosszabb etapja, a Mos és Puebla de Sanabria közötti 230,8 kilométer megtétele várt a mezőnyre. A harmadik kategóriás emelkedőből ötöt is tartalmazó távon 13 fős szökés tekert el, ebből indult meg egyedül az utolsó 30 kilométerre az olasz Mattia Cattaneo.



A hajrára az erős szél mellé előbb az eső, majd a köd is megérkezett, a BORA-hansgrohe és a - Tour de Hongrie-n is szerepelt - Caja Rural vezetésével meglóduló mezőny pedig befogta a szökés maradékát, a sokáig kitartó Cattaneót 3,5 kilométerrel a cél előtt érték utol.



Így mezőnyhajrá következett a sprintben érdekelt csapatok részvételével, az enyhén emelkedő úton Philipsen bizonyult a leggyorsabbnak úgy is, hogy összeért a másodikként célba érő német Pascal Ackermannal. Harmadik a német Jannik Steimle lett. A 22 éves Philipsen pályafutása első etapgyőzelmét ünnepelhette háromhetes körversenyen.



Az összetett állását a célnál lévő enyhe köd miatt a három kilométeres kapunál kialakult sorrend szerint állapították meg a szervezők, így az élcsoportban nincs változás, Roglic továbbra is őrzi a piros trikót.

Eredmények:



15. szakasz, Mos-Puebla de Sanabria, 230,8 km:



1. Jasper Philipsen (belga, UAE) 6:22:36 óra

2. Pascal Ackermann (német, BORA-Hansgrohe) azonos idővel

3. Jannik Steimle (német, Deceuninck - Quick-Step) a. i.

Az összetett élcsoportja:



1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 60:19:41 óra

2. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 39 másodperc hátrány

3. Hugh Carthy (brit, EF) 47 mp h.

Pénteken a Salamanca és Ciudad Rodrigo közötti 162 kilométer megtétele vár a 75. Vuelta a Espana mezőnyére. A spanyol körverseny - amely hat napon keresztül átfedésben zajlott a Giro d'Itáliával - a tervek szerint vasárnap ér véget Madridban.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images