"Még nem tökéletes a csuklóm. Hétfőn megvizsgálták, a háromból két csont rendbe jött, a harmadik még nem, mindenesetre nem érzek fájdalmat" - utalt az M4 Sport csatornának nyilatkozva a szlovén klasszis arra, hogy áprilisban egy bukás során megsérült a Liege-Bastogne-Liege-en. Ezután rátért a bilbaói rajtra: "Várom már, hogy kipróbálhassam a lábaimat az első szakaszon. Remélem, jól fogom magam érezni utána, és ez kitart a Tour végéig, mert éhes vagyok a sikerre."



Az UAE csapat 24 éves kiválósága beszélt várható rivalizálásáról a címvédő dán Jonas Vingegaard-ral is:

"Jonas megmutatta két hete a Critérium du Dauphiné megnyerésével, hogy milyen erős, és most azt mondta, hogy még nincs is százszázalékos állapotban, úgyhogy talán még jobb lesz. Nehéz lesz legyőzni őt, miközben a többiekre is figyelnem kell. Jobban tetszik ez a rajt, mintha hét sík szakasszal indulna a Tour, ami húsz évet elvesz az ember életéből" - fejtette ki, ugyanis az első két baszkföldi etapon máris komoly hegyek várnak a mezőnyre.



A 26 esztendős Vingegaard megerősítette, hogy egyértelműen a végső győzelem a célja a Touron.

"Idén is meg akarom nyerni a Tourt, még ha ezúttal másként is indul a verseny. Nehéz megmondani, hogy jobb formában vagyok-e, mint tavaly, és remélem, szép harcunk lesz Pogacarral, mint ahogy azt is, hogy teljesen egészséges" - jelentette ki a Jumbo-Visma sztárja.



A rajtnál hazai pályán tekerő Mikel Landa az első két szakaszt emelte ki:

"Baszk vagyok, nagyon örülök, hogy itt vagyunk Bilbaóban, és a szűkebb hazámban versenyezhetek a Touron. Már az első szakaszon óvatosnak kell lennünk, hogy ne veszítsünk időt. Tipikus baszk emelkedők várnak ránk, amelyek rövidek és nyolc százalék körüliek."



A brit bajnok Fred Wright remek felkészülés után érkezett a Tourra:

"Nemrég megnyertem a brit országúti bajnokságot, és nagy önbizalmat ad, hogy annak a mezét viselhetem egész évben. A Tour eleje kicsit hasonlítani fog az egynapos versenyekhez, nagyon nehéz lesz az első két szakasz. Az első héten még védenem kell a legjobbjainkat, aztán a másodikon, amikor már kicsit fárad a mezőny, talán sikerül bekerülnöm néhány szökésbe."



A világbajnoki bronzérmes belga időfutammenő, Victor Campenaerts közölte, csak a Critérium du Dauphiné közben vált biztossá az, hogy elindul a Touron.

"Ez a legnagyobb verseny, és a sprintszakaszokon lehet a legnagyobb esélyünk Caleb Ewannel. Igaz, hogy nem nyert sok mindent az idén, de bízunk benne. Lehet, hogy már a második napon összejön egy szökés, remélem, ugyanúgy mennek majd az emelkedők, mint a Dauphinén."



A holland Cees Bol a negyedik Tour de France-ára készül:

"Mindig nagyszerű érzés elindulni a Touron, mi a szakaszgyőzelmekre hajtunk. Sok élmény és szenvedés vár ránk. Mark Renshaw tanácsadóként segíti a csapatot, akinek jól jön majd a tapasztalata, az egyik kísérőkocsiban ott lesz velünk végig" - utalt a Giro d'Italia kétszeres szakaszgyőztesére.



A 2019-ben Tourt, 2021-ben pedig Girót nyerő Egan Bernal az érzelmes visszatérést emelte ki azután, hogy tavaly januári balesete után 95 százalék esélye volt a lebénulásra.

"Még nem tudom, mire számítsak magamtól, az első héten az lesz a cél, hogy ne szakadjak le az élmezőnytől. Aztán megnézzük az összetett állását, és kidolgozzuk a további terveket. Az első két nap emelkedői nagyon kemények lesznek, szokatlanul kezdődik a Tour, ez a sprintereknek nem fog tetszeni" - mondta a kolumbiai klasszis.



A három nagy körversenyen összesen tíz szakaszt nyerő Simon Yates is a baszkföldi nyitányról beszélt:

"Szívesebben kezdem itt a Tourt, mint mondjuk Normandiában vagy Bretagne-ban, számomra ez kevésbé stresszes. Már az elején rostálódhat a mezőny. Én egyelőre nem gondolok arra, hogy mivel lennék elégedett az egész Touron, csak próbálom a legjobbamat nyújtani minden szakaszon."

Felix Gall, aki idén szakaszt nyert a svájci körversenyen, még a tapasztalatlanabbak közé tartozik.

"Ez az első Tourom, az elején biztosan nagyon izgulni fogok, mint ahogy mindenki. Egyelőre próbálom végigvinni a szakaszokat baleset nélkül. Alapvetően támogatnom kell Ben O'Connort, de néhány szakaszon benne lehetek szökésben is" - árulta el az osztrák bringás.

