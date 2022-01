Térdsérülés miatt fel kellett függesztenie az edzéseket Chris Froome-nak, az Israel Start-Up Nation négyszeres Tour de France-győztes kerékpárosának.

A 36 éves brit sportoló Youtube-csatornáján jelentette be, hogy az elmúlt időszakban túlerőltette a térdét, s most egy ideig nem ülhet biciklire.

"Sajnos azt hiszem, az elmúlt hetekben, miután újra kezdtem az edzéseket, a kelleténél egy kicsit lelkesebb voltam és túlhajtottam magam" - mondta Froome, aki szerint kissé visszaveti majd a felkészülését a sérülés, ezért még nem tudja, idén mikor versenyezhet először.



A hétszeres Grand Tour-győztes sztárversenyző 2019 nyarán, egy franciaországi viadalon 54 kilométer/órás sebességgel lefelé száguldva nekiment egy falnak, eltörte a combcsontját, a jobb könyökét, valamint több bordáját is. Azt követően a 2020-as szezont kihagyta, és tavaly tért vissza, de még nem tudott a korábbi magas szinten teljesíteni, a Tour de France-ot a 133. helyen zárta.

