Az összetettben második helyen álló szlovén Tadej Pogacar nyerte honfitársa, az éllovas Primoz Roglic előtt a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15., vasárnapi szakaszát.

A komoly emelkedőkkel tarkított etapot uralta a két szlovén, senkit nem engedtek elszökni még az utolsó hegyen sem, sőt, a nap előtt még harmadik helyen álló kolumbiai Egan Bernal nagyon rosszul ment, és jelentősen visszacsúszott összetettben.



Pogacar a jóváírásoknak köszönhetően négy másodpercet faragott hátrányából, így 40 másodpercre áll Roglictól.



Az összetettet továbbra is Roglic vezeti.



Fotó: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images



Hétfőn pihenőnap lesz. Kedden a La Tour-du-Pin és Villard-de-Lans közötti 164 kilométer és hegyi befutó vár a bringásokra, akik összesen 3470 kilométert tekernek, amíg egy hét múlva, vasárnap célba érnek a párizsi Champs-Élysées-n.



A francia körversenyt a koronavírus-járvány miatt rendezik a nyár közepe helyett szokatlan időpontban, de még így is az idei első háromhetes viadal, mivel a szintén halasztott, általában májusi Giro d'Italia csak októberben lesz, és azt követi, részben átfedéssel a Vuelta a Espana.

Eredmények:



15. szakasz, Lyon-Grand Colombier, 174,5 km:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:34:13 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) azonos idővel

3. Richie Porte (ausztrál, Trek-Segafredo) 5 mp hátrány

Az összetett élcsoportja:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 65:37:07 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 40 mp h.

3. Rigoberto Uran (kolumbiai, EF Pro Cycling) 1:34 p h.

Borítókép: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images