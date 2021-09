A születésnapos Fabio Jakobsen már harmadik sprintbefutóját nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen, amelynek 16. szakán nem változott az összetett élcsoportja.

A hétfői szünnap után kedden a Laredo és Santa Cruz de Bezana közötti 180 kilométeres etap kínálta az utolsó lehetőséget a sprinterek számára a sikerre az idei spanyol körversenyen. Így nem engedték messzire a nap szökését, benne a tavalyi Tour de Hongrie-n második amerikai Quinn Simmonsszal.



A szakasz utolsó negyedében az UAE nagy tempóval igyekezett leszakítani a mezőnyben a zöld trikós, az etapsikerre legesélyesebb holland Jakobsent, ám a tavaly augusztusi lengyel körversenyen súlyos bukást elszenvedő sprinter csapata, a Deceuninck - Quick-Step segítségével felzárkózott.



Az utolsó szökevényt a technikás záró öt kilométeren belül fogta be a mezőny, a sprintben pedig a végig jól helyezkedő Jakobsen magabiztosan győzött. Ezzel a 25. születésnapját éppen kedden ünneplő Jakobsen a negyedik és nyolcadik etap után harmadszor diadalmaskodott ezen a Vueltán.

Stage 16 | #LaVuelta21@FabioJakobsen celebrated his 25th birthday in style as he powered to his 3rd stage win in this edition of La Vuelta. @Oddeiking perfectly handled the traps of the day just before Lagos de Covadonga.



Enjoy the best of the stage with this summary pic.twitter.com/NZC1rQKnW8