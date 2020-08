Stefan Küng győzött a férfiak időfutamában az országúti kerékpárosok Európa-bajnokságának hétfői nyitónapján a franciaországi Plouay-ban.

A tavaly mezőnyversenyben vb-3. svájci Küng mögött másodikként a péntek francia időfutambajnoki címet szerző Rémi Cavagna, harmadikként pedig a szám 2017-es és 2018-as Európa-bajnoka, a belga Victor Campenaerts zárta a 25,6 kilométeres távot.

@stefankueng is the new Time Trial European Champion Fantastic performance !! Arne Mill pic.twitter.com/0WO85vMH6I