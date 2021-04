Kasper Asgreen nyerte az országúti kerékpáros viadalok idei második klasszikusát, a 105. flandriai körversenyt.

Az Antwerpen és Oudenaarde közötti, macskaköves szakaszokat tartalmazó 254,3 kilométeres távnak 6 fokos hidegben vágott neki a mezőny, amely a magas iramú záró 30 kilométerre kis csoportokra szakadva érkezett. Az elöl tekerő hármasból a címvédő Mathieu van der Poel robbantott az utolsó előtti emelkedőn, Asgreen kisebb lemaradás után tudta tartani a tempóját, a belga Wout van Aert viszont leszakadt róluk.

A hátul összeállt nagyobb üldözősor nem tudta érdemben csökkenteni hátrányát, így a győzelemről sprint döntött a holland és a dán bajnok között.

"He's blown up at the very last!"



Kasper Asgreen dramatically beats Mathieu van der Poel to the line to win @RondeVlaanderen #RVV21 pic.twitter.com/pcAtNLkGkg

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 4, 2021