Tadej Pogacar kijelentette, hogy idén a Tour de France mellett elindulna a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen is.

"Két háromhetes viadalon szeretnék rajthoz állni. Soha nem lehet tudni, mi történik a szezon előrehaladtával, de újra részt vennék a Vueltán" - mondta a világelső szlovén kerekes.

Pogacar éppen a 2019-es Vueltán robbant be az élvonalba, amikor első háromhetes viadalán rögtön a harmadik helyen zárt. Azóta kihagyta a spanyolországi versenyt, miután 2020-ban és tavaly is megnyerte a Tour de France-t. A 23 éves sportoló sűrű szezont tervez 2022-re, ugyanis a Tour és a Vuelta mellett az öt legnagyobb egynapos futamból várhatóan négyen - tavasszal a Milánó-Sanremón, a flandriai körversenyen, a Liege-Bastogne-Liege-en és ősszel a lombardiai körversenyen - is rajthoz áll.

