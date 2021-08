Primoz Roglic nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny nyitószakaszát.

Mintegy 34 fokban vágtak neki az első kerékpárosok a szombat délutáni burgosi rövid időfutamnak, tették ezt az idén 800 éves Santa María-székesegyház kapujából. A leggyorsabbnak a spanyol körverseny elmúlt két kiírásának győztese, az utolsóként elrajtoló szlovén Roglic bizonyult, aki ebben a versenyszámban magabiztosan szerezte meg az aranyérmet a tokiói olimpián. Roglic pályafutása hatodik szakaszsikerét aratta a Vueltán.

