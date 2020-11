A brit Hugh Carthy nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 12. szakaszát, amelyen az ecuadori Richard Carapaz átvette a vezetést összetettben.

A 109,4 kilométeres etapon két harmadik és két első kategóriás emelkedő után a legendás Angliru megmászása várt a mezőnyre. A kiemelt kategóriás, 12,4 kilométer hosszú és 9,9 százalékos átlagmeredekségű emelkedő elején és végén 20 százaléknál is meredekebb részeket is le kellett küzdeniük a kerékpárosoknak.



Nagy irammal indult a szakasz, közel húsz kilométer telt el, mire a Jumbo-Visma vezette mezőny elengedett egy húszfős szökevénycsoportot. Az élcsoport három perc előnyt dolgozott ki, ebből a szakasz felénél a mezőnyt vezető Movistar faragott jócskán. Az utolsó előtti emelkedőn Chris Froome állt a mezőny élére, a hétszeres Grand Tour-győztes tempója pedig jelentősen megrostálta az esélyesek csoportját.



Az Anglirun befogták az utolsó szökevényeket is a Jumbo-Visma vezetésével, a végső öt kilométerre tízen maradtak az esélyesek csoportjában. Az utolsó 3,5 kilométeren kezdődtek az akciók, a 2018-ban második spanyol Enric Mas indult meg, két kilométerrel a cél előtt pedig az összetettben éllovas szlovén Primoz Rogliccsal azonos idővel álló Carapaz lódult meg.

A címvédő Roglicnak szerencséje volt, hogy az amerikai Sepp Kuss személyében maradt segítője, mert ezen a napon az élbolyból ő tűnt a legsebezhetőbbnek.

Az utolsó 1300 méterre az összetett negyedik helyén álló Carthy indult meg, és pályafutása legnagyobb győzelmét aratta, összetettben pedig a harmadik helyre lépett előre, az ír Dan Martint megelőzve.

A negyedikként célba érő Carapaz 10 másodperc előnnyel vette át a piros trikót.



Eredmények:



12. szakasz, La Pola Llaviana-Alto de l'Angliru, 109,4 km, hegyi befutó:



1. Hugh Carthy (brit, EF Pro Cycling) 3:08:40 óra

2. Alekszandr Vlaszov (orosz, Asztana) 16 másodperc hátrány

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) azonos idővel

4. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) a. i.

5. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 26 mp h.

6. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma) a. i.

7. Dan Martin (ír, Israel Start-Up Nation) a. i.

Az összetett élcsoportja:



1. Carapaz 48:29:27 óra

2. Roglic 10 másodperc hátrány

3. Carthy 32 mp h.

4. Martin 35 mp h.

A hétfői szünnap után kedden a Muros és Mirador de Ézaro közötti 33,7 kilométeres egyéni időfutam vár a 75. Vuelta a Espana mezőnyére. A spanyol körverseny - amely hat napon keresztül átfedésben zajlott a múlt vasárnap zárult Giro d'Itáliával - a tervek szerint jövő vasárnap ér véget Madridban.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images