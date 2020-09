Tadej Pogacar nyerte szombaton a Tour de France 20., utolsó előtti szakaszát, az egyéni időfutamon aratott emberfeletti diadalával pedig összetettben is átvette a vezetést Primoz Roglictól.

A 22. születésnapját hétfőn ünneplő szlovén bringás 57 másodperces hátránnyal vágott neki Lure és La Planche des Belles Filles közötti 36,2 kilométernek, melynek utolsó 5900 métere rendkívül meredek emelkedő volt. Pogacar azonban 1:56 perccel gyorsabbnak bizonyult éllovas honfitársánál - aki ötödik lett az etapon -, így 59 másodperces előnnyel átvette az összetett első helyezettjének járó sárga trikót.



Fotó: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Az UAE klasszisa ezen felül megszerezte a hegyi pontversenyben élen állónak járó pöttyös trikót is, ugyanis a célba vezető emelkedőn is ő volt a leggyorsabb, az ezért kapott tíz ponttal pedig megelőzte a tavalyi Giro d'Italia bajnokát, Richard Carapazt. A legjobb 26 éven aluli versenyzőnek járó fehér trikóért zajló versenyben már a szombati etap előtt is hatalmas fölénnyel vezetett.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images