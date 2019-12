Peák Barnabással a soraiban indul a Tour de Hongrie-n a Mitchelton-SCOTT csapata - számolt be szerdán az országúti kerékpáros körverseny honlapja.

A 21 éves magyar versenyzőnek, aki 2017-ben az összetett második helyét szerezte meg a Tour de Hongrie-n, az első idénye következik a World Tourban, a legmagasabb kategóriában, ám szeptember óta gyakornokként az ausztrál csapattal versenyzett.

Idén 35 győzelmet aratott a Mitchelton-SCOTT, amelyben olyan versenyzők szerepelnek, mint a 2018-as Vuelta a Espanán győztes brit Simon Yates, valamint ikertestvére, Adam, aki idén a horvát körversenyen diadalmaskodott. Az együttes már jelezte a szervezőknek: a magyar versenyzővel a soraiban érkezik.

Az ötnapos magyar körversenyen május 13. és 17. között minden eddiginél erősebb mezőny vesz részt, mivel a Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Magyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro d'Italia első három szakaszát.

A Mitchelton-SCOTT az ötödik csapat, amelynek hivatalos a részvétele a magyar körversenyen: a World Tour-szintűek közül a világbajnok Mads Pedersen csapata, a Trek-Segafredo jelezte már, hogy ott lesz a rajtnál, akárcsak két prokontinentális istálló, a dán Riwal Readynez, valamit az orosz Gazprom-RusVelo.

Biztosan indul a 41. Tour de Hongrie-n Alberto Contador kontinentális csapata, a Kometa-Xstra Cycling Team is, amelynek két magyar kerékpárosa van: az idei összetett másodikja, Dina Márton, illetve Fetter Erik.

Jövőre is a Tour de Hongrie mezőnyének tagja lesz Alberto Contador csapata - számolt be hétfőn az országúti kerékpáros körverseny honlapja. A következő idénytől már új néven, Kometa-Xstra Cycling Teamként jegyzett kontinentális istálló tavaly mutatkozott be a Tour de Hongrie-n, és egy szakaszgyőzelmet könyvelhetett el Matteo Moschetti révén.