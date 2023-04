Alexandra Ianculescu az OnlyFans segítségével érné el újabb olimpiai célját.



Alexandra Ianculescu 2018-ban valóra váltotta az álmát, amikor Románia színeiben gyorskorcsolyázóként jégre léphetett Phjongcshangban a téli olimpián. A sportoló azonban nem érte be ennyivel, és újabb célt tűzött ki maga elé, szeretne azon kevesek táborához csatlakozni, akik a téli mellett a nyári ötkarikás játékokon is szerepeltek. Ianculescu a pályakerékpározásban már meg is találta azt a sportágat, amivel elérné újabb álmát, ám hiába edz keményen, mivel jelenleg egy amatőr csapat alkalmazza, más lehetőségeket kellett találnia ahhoz, hogy finanszírozza életét.



Szembesülve a ténnyel, hogy álma megvalósítása mennyi pénzt emészt fel, a korábban személyi edzőként dolgozó lány egy barátja biztatására úgy döntött, regisztrál az OnlyFans-re, hogy bikinis képeivel teremtse meg a napi betevőjét.



„Már nem volt időm személyi edzéseket tartani, így most 100%-ban az OnlyFans-ből élek” – jelentette ki a Daily Starnak.



„2021-ben hoztam létre egy OnlyFans fiókot... Ez az, ami segít a túlélésben és abban, hogy ki tudjam fizetni a lakbérem, az ételeimet, a kávézásaimat és finanszírozzam a kerékpározást.”



„Valaki azt kérdezte tőlem, miért nem csinálok egy OnlyFans-fiókot, amiben betekintést nyújtok a kulisszák mögé, majd hozzátette, hogy így pénzt is kaphatnék a bikinis fotóimért, amiket amúgy is gyakran megosztok. Felvetődött bennem, hogy emberek komolyan fizetnek ezért? De szeretem a testemet. Szóval azt mondtam, adok magamnak egy hónapot és meglátom, hogyan tovább. De őrületes volt!” – tette hozzá a kezdetekről.

Borítókép: Instagram.com/speed_skater