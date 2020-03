A szervezők elhalasztották a népszerű kerékpárosverseny, a Tour de Hongrie-t. Közleményüket változtatás nélkül tesszük közzé:

"A napokban előállt járványügyi helyzet miatt komoly döntés előtt áll minden verseny- és rendezvényszervező, így mi is.

Megvizsgálva a lehetőségeinket és feladatainkat, arra a következtetésre jutottunk, hogy 2020. május közepén nem lehetséges megszervezni a Magyar Körversenyt. Ebben megerősítettek partnereink is.

Többek között a Rendőrség figyelmét és energiáit jelenleg olyan súlyú feladatok kötik le, amelyek mellett nem kérhetjük és nem várhatjuk el, hogy egy kerékpárverseny előkészítésével foglalkozzanak – bármennyire is fontos az nekünk és a szurkolóknak.

Mindannyiunk érdeke az, hogy ez a veszélyhelyzet minél előbb mérséklődjön, és visszatérjünk a normális életmenethez. Minden szakértő szerint ehhez arra van szükség, hogy mindannyian otthon maradjunk. Ez alól a Vuelta Sportiroda munkatársai sem kivételek, ezért március 16-tól az összes kolléga számára otthoni munkarendet vezettünk be. A kapcsolatot telefonon és online tartjuk egymással. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Tour de Hongrie előkészítéséhez elengedhetetlen személyes bejárásokra, felmérésekre, helyszíni egyeztetésekre nincs mód. Ezért is döntöttünk a verseny halasztása mellett.

A vírus terjedésének és lefolyásának ma ismert nemzetközi példáit alapul véve, ideális esetben is legkorábban két hónap múlva kezdhetünk el az utazással, személyes találkozásokkal együtt járó munkavégzéshez, de készülnünk kell még ennél is rosszabb forgatókönyvekre.

Ezért a 2020. évi Tour de Hongrie megszervezéséhez a lehető legtávolabbi, legbiztosabbnak tűnő, októberi dátumokat céloztuk meg. A következő napokban erről egyeztetünk a hazai és nemzetközi partnereinkkel.

Amint újabb információval szolgálhatunk, azt megosztjuk a Tour de Hongrie kommunikációs csatornáin.

Mindenkinek egészséget és türelmet kívánunk a következő hetekhez.

És ne feledjétek: Maradjatok otthon!"

Fotók: Tour de Hongrie Szervezőbizottság