Mindig partnernek tekintette, és véleménye szerint sokat tanulhatnak Magyarországtól - többek között erről beszélt Novák Károly Eduárd romániai sport- és ifjúsági miniszter budapesti látogatását követően.

Az M1 aktuális csatornának adott interjújában a sportolóként paralimpiai bajnok, a tokiói játékok után visszavonuló kerékpáros kiemelte, a román politikusoknak örülniük kell annak, hogy Magyarország jelentősen támogatja a sportot Erdélyben.

"Én mindig ki fogok állni az ilyen befektetések mellett, mert ez jó, és azokról szól, akik ott élnek" - mondta Novák Károly Eduárd, aki szerint a románok nem féltik a sportolóikat attól, hogy magyar színekben versenyezzenek. Megjegyezte, szabad verseny van, a tehetség tesz különbséget mindenki között.

Novák Károly Eduárd elmondta, hogy az elmúlt egy évben, amióta betölti a posztot, sikerült olyan eredményeket elérni, olyan szintre emelni a sportot, hogy annak fontosságára már a román kormány is felfigyelt. Hozzátette, az idei esztendő rendkívül fontos lesz, néhány stratégiának már meg kell valósulnia, emellett új sporttörvényt alkotnak majd, valamint az edzőképzést is szeretnék megreformálni. A csíkszeredai származású sportvezető az idei tervekkel kapcsolatban egy konkrét eseményt is megnevezett, mint elmondta, az álmuk, hogy Székelyföldi Kerékpáros Körverseny idén Budapestről induljon.

