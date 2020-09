Dina Márton és Valter Attila is nagy csatára számít a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai zárószakaszán, a 188 kilométer hosszú, 3259 méter szintkülönbséget tartalmazó Miskolc-Gyöngyös-Kékestető etapon.

Az összetett éllovasa jelenleg a Mitchelton-Scott ausztrál bringása, Kaden Groves, a sárga trikós mögött a magyar válogatott Szatmáry András hét másodperces hátránnyal áll, míg Dina Márton (Kometa-Xstra), Valter Attila (CCC) és Kusztor Péter (Novo Nordisk) lemaradása egyformán 12 másodperc

.

A tavaly harmadik Valter az MTI érdeklődésére elmondta: remekül érzi magát, a nehezebb esztergomi nyitószakasz és a keddi, nagy tempójú etap között nem kellett sokat dolgoznia. Az első tízbe kerülés miatt nem aggódik, de ennél előrébb is tekint.



"Nehéz lesz, minden helyezkedés és másodperc számítani fog, de jó erőben vagyok, nyerni szeretnék, és ha rendben lesznek a lábaim, ez meg is lehet" - fogalmazott. Úgy vélte, Dinának ugyancsak attól függ majd a teljesítménye, hogy milyen napja lesz, amennyiben jó napot fog ki, úgy Valter szerint az élbolyban teker majd.



A CCC 22 éves magyar kerékpárosa kiemelte: a mezőny összetétele erősebb, mint az elmúlt esztendőben, amikor a második Dinával dobogón végeztek összetettben.



"Mi is tudtunk Marcival ugyanakkora szintet előrelépni egy év alatt, mint a verseny. Tavaly nagyon jó napom volt a Kékesen, nehéz lesz megismételni azokat a wattokat, de ha sikerül, azzal már ezt a mezőnyt is lehet verni." - fogalmazott.



Az összetettért harcoló várható ellenfelek közül a Jumbo-Vismából a norvég Tobias Fosst, a holland Antwan Tolhoekot és Koen Bouwmant, a Mitchelton-Scottból a cseh körversenyen diadalmaskodó ausztrál Damien Howsont, az Israel Start-Up Nationből a kanadai James Piccolit és a svájci Matteo Badilattit emelte ki, de veszélyesnek ítélte a Vini Zabú-KTM olasz kerékpárosait és a Bingoal-Wallonie Bruxelles sorát is.





Az utolsó szakaszon nagy csata várható.

Fotó: Vanik Zoltán/ Tour de Hongrie



"A terepet ismerem, minden esély megvan a jó szereplésre. Marcival kedveljük egymást, de ellenfelek vagyunk itt, mindketten nyerni szeretnénk" - mondta, hangsúlyozva: az utolsó kilométereken mindenki "saját zsíron" megy majd, ha valaki jókor szakítja le az ellenfeleit, az eltempózhat a célig. - "Ha mi támadunk, akkor tudjuk, hogy mi vár ránk, mekkora támadás az, amit tudunk tartani a legvégéig, ez nagy előny lehet."



Hozzáfűzte, Mátraházáig szerinte 10-20 ember biztosan odaérhet, és a záró négy kilométeren dőlhet el a verseny.



"Aki hamarabb megy el, nem az utolsó négyen, az megérdemli a győzelmet" - zárta gondolatait Valter.

Dina Márton az MTI-nek elárulta: nagy tempóra számít, különösen a Jumbo-Vismától, amely érzése szerint kizárólag erre a szakaszra tartalékolt:



"Az összetett győzelemért jöttek, szét fogják kapni a mezőnyt."



Mint mondta, már az első emelkedő, a 676 méter magas Hollóstető vízválasztó lehet, mivel rögtön a rajt után van, így korai támadásokat vár, márpedig "ott csak az kerül elmenésbe, aki erős".



Arra számít, hogy a Mátraházáig vezető emelkedőt már elsőre meg fogják húzni, hiszen a World Tour-csapatok "szinte soha nem hagyják az utolsó hegyre a döntést". Márpedig - vélekedett a Kometa-Xstra 24 éves kapitánya - a gyors tempó sokakat kiszelektálhat a versenyfutásból.



"Jól éreztem magam eddig, bizakodva várom a zárást. Erős a mezőny, de sikerülhet szép eredményt elérni, amiben előny lehet a helyismeret, hiszen jól ismerem a hegyet" - fejtette ki.



Ő is leszögezte, jó barátok Valterrel, akit rendkívül erős sor segít majd:



"Mátraházától tűzijáték lesz. Én tenni fogom a kereket, tavaly sem én alakítottam az eseményeket, idén se hiszem, hogy én fogom."



Ő is riválisként nevezte meg az izraeli World Tour-csapat két hegyimenőjét, megemlítve a Jumbo-Visma kerékpárosai közül az ausztrál Chris Harpert, a Vorarlberg Santicból a svájci Roland Thalmannt, de odafigyelésre érdemesnek tekintette az Uno-X hegyimenőjét is.



"Ha jól elsül a lábam, az első ötbe kerülés reális lehet, de ezért nagyon meg kell küzdenem. Magabiztos vagyok, jól mentek az elmúlt napok, tudtam pihenni is kicsit" - fejtette ki.



"Attilával ebben a mezőnyben is labdába tudunk rúgni, ugyanúgy, mint tavaly. Ha jó napom lesz, sokáig harcban lehetek Kékesen" - szögezte le Dina.



A 41. Tour de Hongrie utolsó szakasza 11.30-kor indul Miskolcról, a befutó 16.30 körül várható a Kékestetőn. Az etapot 15 órától az M4 Sport és az m4sport.hu is élőben közvetíti.



Borítókép: