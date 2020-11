A koronavírus-járvány már a rajt előtt hatott a szerdán kezdődő plovdivi pályakerékpáros Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottra, amely a tervezett hat helyett négy versenyzővel vág neki a kontinensviadalnak.

Szalontay Sándor és Filutás Viktor ugyanis az elutazás előtt pozitív tesztet produkált, és bár utóbbinak ezt követően négy vizsgálata is negatív eredménnyel zárult, a négy hétre bevont versenyengedélyét nem kaphatta vissza, így - akárcsak Szalontay - lemarad az Eb-ről.



Emiatt négy magyar induló áll rajthoz a vasárnapig tartó kontinensbajnokságon, a szövetségi kapitány előzetes várakozásai szerint top 10-es reményekkel. Pataki Ibolya az MTI megkeresésére elmondta, Borissza Johanna az előzetes tervek szerint akár négy számban, scratch-ben, pontversenyben, omniumban és a kieséses versenyben is elindulhat, ám ez a programváltozások függvényében még módosulhat.







Számos ország válogatottja nem vállalta az utazás kockázatát a járványhelyzet miatt, így több számban is elmaradhatnak például a selejtezők.



A válogatott legrutinosabb tagja Lovassy Krisztián, aki három éve scratch-ben ezüstérmet nyert. Sikerszáma mellett a tervek szerint az egyéni üldözéses versenyben, a pontversenyben, illetve a négy versenyszámot magában foglaló omniumban is rajthoz áll.



A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, esetében reális elvárás az első tízbe kerülés, ám kiváló formáját tekintve "elsülhet a lába" bármelyik számban.



Öccse, Lovassy Patrik Rómeó a regnáló magyar bajnok sprintben, emellett keirinben fog szerepelni. Csengői Bálint pedig a sprint és a keirin mellett 1000 méteren méreti meg magát.

