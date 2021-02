Valter Attila a tavalyi esztendőhöz hasonlóan a tervek szerint idén is rajthoz áll a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen.

A 22 esztendős bringás a Kossuth Rádiónak megerősítette: amennyiben a pandémia nem szól közbe, a február 21-én rajtoló egyesült arab emírségekbeli körversenyen mutatkozik be új csapatában, a Groupama-FDJ-ben. Ezt követően a katalán és az alpesi körverseny vár rá, mielőtt május 8. és 30. között ismét rajthoz áll az olasz háromhetes viadalon. Valter kifejtette: a két World Tour-viadal után az egy kategóriával alacsonyabb, pro besorolású alpesi körversenyen erős mezőnyben készülhet a Giróra.

"Ide már a csapatkapitányunkkal, Thibaut Pinot-val érkezünk a tervek szerint, és utána a Giróra is. Sajnos napról napra változnak a dolgok, de alapvetően ez a terv" - fogalmazott Valter, aki a Girón "sokkal hegyesebb" útvonalra számít, mint amilyen a Tour de France-on lesz. "Thibaut-nak mindenképp jobban fog kedvezni a Giro, ennek fényében ő is és én is ide fogok menni. Nagyon bízom benne, hogy idén kipipálhatok még egy Girót".

A tavalyi Tour de Hongrie-győztese az elmúlt esztendőben szerepelt először a Giro d'Italián - Bodrogi László után második magyarként -, amelyen az utolsó előtti szakaszon kilencedik lett, összetettben pedig a 27. helyen zárt. Szót ejtett a tokiói olimpiáról is, amelynek mezőnyversenyére egy kvótával rendelkezik Magyarország, az induló a magyar szövetség előzetes elképzelései alapján Valter lesz.

"Ebbe nem szól bele a csapat, aki kijut és megvan a joga, hogy induljon, azt mindenképp támogatják. Nincs olyan, hogy van helyette egy másik verseny, és akkor oda kell menni" - szögezte le hozzáfűzve, ez megtiszteltetés a csapatnak is, amely mindenben biztosította őt a támogatásáról, így a masszőr is a Groupama-FDJ-től érkezik majd. A teljes interjú vasárnap a Kossuth Rádióban 21.05-kor kezdődő Sportvilágban hallgatható meg.

Borítókép: tourdehongrie.hu