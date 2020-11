Primoz Roglic szerint vannak még céljai azok után, hogy címvédőként megnyerte a vasárnap zárult Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt.

A juniorként síugrásban világbajnok 31 esztendős szlovén bringás négy szakaszon diadalmaskodott, ráadásul az összetett elsőt illető piros trikó megszerzése mellett elsőként zárt a pontversenyben is, így a zöld trikó is az övé lett. Roglicnak Roberto Heras után sikerült címet védenie, a négyszeres Vuelta-győztes spanyol versenyzőnek ez 2004-ben és 2005-ben jött össze.



"Minél többször nyersz, annál jobban megtanulod kiélvezni a sikert. A versenyek különbözőek, minden győzelem más, így nem is lehet összehasonlítani őket" - fogalmazott Roglic, aki kiemelte csapata, a Jumbo-Visma teljesítményét.



A Tour de France-elsőséget az utolsó előtti versenynapon emlékezetes körülmények között elvesztő Roglic egyben 13 esztendő után hajtotta végre azt a bravúrt, hogy egy háromhetes körversenyt és az öt legrangosabb egynapos viadal, a Monumentumok egyikét is megnyerte ugyanabban az évben: októberben a Liege-Bastogne-Liege-en diadalmaskodott.



"Csodálatos így zárni egy ilyen különleges idényt" - szögezte le Roglic, aki már előre is tekintett kicsit.

"Vannak még céljaim, amiket el szeretnék érni a pályafutásomban. Ez óriási motivációt jelent számomra a következő évekre."



A koronavírus-járvány árnyékában rendezett, 18 szakaszos spanyol körverseny összetettjének második helyén a tavaly Giro d'Italia-győztes ecuadori Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), a harmadikon a pályafutása első Grand Tour-dobogóját megszerző brit Hugh Carthy (EF) végzett.

Borítókép: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images