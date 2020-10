Mindkét térdét megműtötték Nairo Quintana kolumbiai profi kerékpárosnak.

A beavatkozásra szerdán Lyonban került sor.

null Amigos les cuento que fui sometido a una cirugía en mis rodillas, todo ha salido muy bien. Ahora a recuperarme y preparar el 2021. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/kEwlnFPrDj

A 2014-es Giro d'Italia és a 2016-os Vuelta a Espana győztese a közösségi oldalán elmondta, mindenképpen szükséges volt a kisebb műtét, így gyorsabban tud felgyógyulni. Jelezte azt is, hogy éppen emiatt zárta le idő előtt a 2020-as szezont.



A 30 éves sportoló a múlt héten jelentette be, hogy az alapos orvosi vizsgálatok szerint eltörött a térdkalácsa a bal lábában, ezért műtét vár rá. A törés több komoly balesetre vezethető vissza. Quintanát előbb júliusban Kolumbiában elütötte egy autó edzés közben, majd néhány hét pihenő után augusztusban térdfájdalmai miatt feladta a Critérium du Dauphinét. Mindezek ellenére a Tour de France-on rajthoz állt, ám azon sem volt szerencséje, több versenybalesetbe is belekeveredett. A legkomolyabb bukását a 13. szakaszon szenvedte el, ám ezek után sem adta fel a versenyt és végül az összetett 17. helyén zárva megérkezett Párizsba, azóta viszont egyetlen viadalon sem indult.



Quintana az idei Touron kellemetlen ügybe keveredett, a marseille-i hatóságok ugyanis doppinggyanú miatt átkutatták több csapattársa, valamint az ő szállodai szobáját. Csapatának orvosát és fizioterapeutáját a viadal zárása után egy nappal őrizetbe vették, majd vádemelés nélkül szabadon engedték őket.



"Soha nem doppingoltam, és nem találtak nálam tiltott anyagokat" - hangsúlyozta Quintana később.

null Comunicado oficial. pic.twitter.com/1Vj5kHwxD8

Kép: Twitter/bettiniphoto