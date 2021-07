Matej Mohoric nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny pénteki, hetedik szakaszát. A maratoni etapon az éllovas Mathieu van der Poel növelte előnyét összetettben, míg Primoz Roglic gyakorlatilag kiszállt a végső sikerért folyó harcból.

A Vierzon és Le Creusot közötti 249,1 kilométeres táv a leghosszabb volt, amelynek 2000 óta nekivágott a francia körverseny mezőnye, akkor 254,5 kilométert tekertek a kerékpárosok Belfort és Troyes között. Többen is próbálkoztak szökéssel, mire 40 kilométer után az oldalszélnek is köszönhetően kettészakadt a mezőny.

A 29 fős élbolyban tekert a sárga trikós holland Mathieu van der Poel, a harmadik helyen álló belga Wout van Aert, a négyszeres Grand Tour-győztes, az összetettben közel három perc hátránnyal álló olasz Vincenzo Nibali, valamint a 300. Grand Tour-szakaszát teljesítő, zöld trikós brit Mark Cavendish is, utóbbi azonban a gyorsasági részhajrá megnyerése után "visszacsorgott" a főmezőnyhöz.



Az üldözést a szakasz előtt az összetettben második, címvédő szlovén Tadej Pogacar csapata, az UAE vezette, az élcsoport azonban így is közel hétperces előnyt tudott kidolgozni a két negyedik, két harmadik és egy második kategóriás emelkedővel nehezített táv kétharmadára.



Az élcsoport felbomlása után hárman maradtak elöl, 19 kilométerrel a cél előtt ebből a bolyból indult meg Matej Mohoric: a lejtmenetben a világ egyik legjobbjának számító szlovén bajnokot megközelíteni sem tudták, sírva ünnepelte a sikerét az utolsó métereken. A 26 esztendős Mohoricnak a Giro d'Italia és a Vuelta a Espana után immár a Tourról is van szakaszgyőzelme.



Másodikként az idei Milánó-Sanremón diadalmaskodó belga Jasper Stuyven ért be.



A sárga trikós csoportjából nyolc kilométerrel a cél előtt támadott a belga Wout van Aert, egyedül az éllovas Van der Poel tudott vele tartani, kettősük pedig a befutónál utolérte az előttük lévő szökevényeket.

Ezzel Van der Poel növelte előnyét a hétvégi nehéz szakaszok előtt.



A főmezőnyben Pogacar mellett ott volt az Ineos Grenadiersből Geraint Thomas és Richard Carapaz, a tavaly második szlovén Primoz Roglic viszont az utolsó húsz kilométeren belül leszakadt. Az ecuadori Carapaz 15 kilométerrel a befutó előtt indított támadást, ám nem tudott faragni a hátrányából Pogacarhoz képest.



Roglic Pogacarék mögött közel négy perc lemaradással tekert be, ezzel minden valószínűség szerint kiszállt az összetett elsőségért folyó harcból.

Eredmények:



7. szakasz, Vierzon-Le Creusot, 249,1 km:

1. Matej Mohoric (szlovén, Bahrain-Victorious) 5:28:20 óra

2. Jasper Stuyven (belga, Trek-Segafredo) 1:20 perc hátrány

3. Magnus Cort Nielsen (dán, EF) 1:40 p h.

4. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) azonos idővel

5. Kasper Asgreen (dán, Deceuninck - Quick-Step) a. i.

...8. Wout van Aert (belga, Jumbo-Visma) a. i.

...21. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 5:15 p h.

...26. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) a. i.

...41. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) a. i.

...65. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 9:03 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Van der Poel 25:39:17 óra

2. Van Aert 30 másodperc hátrány

3. Asgreen 1:49 perc hátrány

4. Mohoric 3:01 p h.

5. Pogacar 3:43 p h.

6. Vincenzo Nibali (olasz, Trek-Segafredo) 4:12 p h.

...12. Carapaz 5:19 p h.

13. Thomas 5:29 p h.

Szombaton az Oyonnax és Le Grand-Bornand közötti 150,8 kilométeres etappal folytatódik a 108. Tour de France. A mezőny összesen 3414 kilométert tesz meg, amíg a párizsi Champs-Élysées-n célba ér július 18-án.

Borítókép: Facebook.com/Le Tour de France