Ahogy arról korábban beszámoltunk Egan Bernal súlyos balesetet szenvedett edzés közben és életveszélyes állapotban került kórházba. A kolumbiai kerékpáros több műtéten is átesett, most azonban már jobban van és közösségi oldalán üzent rajongóinak.



A 2021-es Giro d’Italia győztese január 31-én Gachancipában egy busszal ütközött edzés közben, amikor az előtte haladó jármű hirtelen megált. A versenyzőt a baleset után életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az ütközés során tizenegy bordája, a combcsontja és a hüvelykujja is eltört, valamint mind a két tüdeje kilyukadt.



A legnagyobb műtéten február 2-án esett át, jelenleg pedig a kórházban lábadozik. Balesetéről és sérüléseiről most először beszélt a nyilvánosság előtt. A kolumbiai közösségi oldalán egy szívszorító bejegyzésben számolt be az átéltekről.



„Majdnem 20 csonttörés. 11 borda, combcsont, csuklócsont, ötös-hatos csigolya, odontoidok, kézközépcsont, hüvelykujj. Kiesett a fogam és kilyukadt mind a 2 tüdőm” – kezdte bejegyzését.



"Majdnem megöltem magam, de tudod mit? Hálás vagyok Istennek, hogy átengedett ezen a próbán. Ez volt a legnehezebb versenyem, de egy csapatnyi kiváló ember vesz körül. Tegnap volt az utolsó műtétem, és úgy tűnik, minden rendben ment.”

„Szóval most fel kell épülnöm és ezt teszem. Visszatértem! Csapassuk!” -zárta szavait.



Forrás: marca.com



Borítókép: Instagram.com/EganBernal