Akárcsak 2010-ben, a jövő pénteken rajtoló pekingi téli olimpián is a hódeszkás Queralt Castellet viheti a spanyol zászlót a megnyitó ünnepségen.

Most viszont lesz férfi társa is a szkeletonos Ander Mirambell személyében - jelentette be a Spanyol Olimpiai Bizottság.



A 32 éves Castellet az ötödik olimpiáján vesz részt, és neki van az egyik legnagyobb esélye éremszerzésre Pekingben. Félcsőben a 2015-ös világbajnokságon ezüst-, tavaly pedig bronzérmes volt. A legutóbbi téli világjátékon - úgynevezett szupercsőben - viszont nem talált legyőzőre.

A 28 éves Mirambell negyedik alkalommal olimpikon.

A spanyoloktól 14 versenyző szerepel a kínai fővárosban.

