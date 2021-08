Rein Taaramäe tíz év után diadalmaskodott ismét a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen: a hétfői szakasz megnyerésével átvette az összetett első helyét a legutóbbi két kiírásban győztes Primoz Roglictól.

A Santo Domingo de Silos és Espinosa de los Monteros közötti 202,8 kilométeres táv végén az idei spanyol körverseny első hegyi befutója várt a mezőnyre a Picón Blancón.

Az összetett vezetés megőrzése nem feltétlenül tartozott Roglic csapata, a Jumbo-Visma céljai közé, így a mezőny nyolcfős szökést engedett el kilenc percre. Két harmadik kategóriás emelkedő után a záró hegynek - amelyen 774 méterről 1485 méterre tekertek fel - három és fél perc előnnyel vágott neki a széthulló szökevénycsoport, miközben hátul egyre nagyobb tempót diktáltak a végső sikerért küzdő versenyzők.



Rein Taaramäe 3,2 kilométerre a céltól rázta le szökevénytársait, támadását végig tudta vinni, így 2011 után nyert ismét szakaszt a Vueltán a 34 esztendős észt bringás, aki átvette a piros trikót Roglictól. Taaramäe a célba érés után a kormányra dőlve zokogott örömében.

