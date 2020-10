A holland Wilco Kelderman átvette a vezetést összetettben a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny csütörtöki, 18. szakaszán, amelyet csapattársa, az ausztrál Jai Hindley nyert meg. Valter Attila a 79. helyen ért célba.

A Pinzolo és Laghi di Cancano közötti 207 kilométeres etapon egy második és egy első kategóriás emelkedő után következett a 2758 méteres Stelvio - a Cima Coppi, azaz az idei Giro legmagasabb hágója -, majd hosszú lejtmenet után újabb első kategóriás emelkedő végén 1945 méter magasságban a hegyi befutó.

A 24,8 kilométer hosszú, 7,4 százalékos átlagmeredekségű Stelvión az esélyesek csoportját a Sunweb, majd az Ineos tempója rombolta szét. Sorra szakadtak le az esélyesek, a hegy felénél Domenico Pozzovivo, majd a rózsaszín trikós Joao Almeida, később pedig Pello Bilbao, Jakob Fuglsang és Vincenzo Nibali is.



Páran egyedül, a többiek néhány fős csoportokba verődve küzdöttek a legendás heggyel.



A nap tízfős szökéséből legtovább a szerdán szakaszgyőztes Ben O'Connor tartott ki, őt már egy háromfős csoport fogta be: az Ineosból Rohan Dennis segítette az összetettben eddig közel három perc hátránnyal negyedik Tao Geoghegan Hartot, míg a Sunwebből a harmadik Jai Hindley maradt velük. A második helyen álló Wilco Kelderman ugyanis szintén leszakadt, ő egyedül, saját tempóban haladt tovább a szerpentinen, amelyet hóval borított sziklák öveztek.



A hegytetőre érve már Keldermanon volt virtuálisan a rózsaszín trikó, ő ekkor 46 másodpercre állt az élen haladó hármastól, Almeida csoportja pedig több mint 3 és fél perccel volt lemaradva. A versenyzők némelyikének a lejtmenethez elengedhetetlen széldzseki felvételével és bezipzározásával is problémái akadtak az ötfokos hidegben.



A Stelvio és a lejtmenet utáni rövid sík részen a kétszeres időfutam-világbajnok ausztrál Dennis még nagyot dolgozott Geoghegan Hartért. Az utolsó hegynek viszont már duóban ment neki Hindley és a Piancavallón győztes Geoghegan Hart, ők ekkor virtuálisan egy percre voltak összetettben Keldermantól, akit a záró hegy elején Bilbao és Fuglsang is kikerült.



Az emelkedőn elöl csak az Ineos versenyzője vezetett, Hindley az utolsó métereken hajrázta le a britet, pályafutása első szakaszgyőzelmét aratva háromhetes körversenyen.



Kelderman pedig nagyot harcolva 12 másodpercet megtartott összetett előnyéből csapattársával, Hindley-vel és 15-öt Geoghegan Harttal szemben, ezzel hozzá került a rózsaszín trikó, amelyet Almeida még a harmadik etapot követően vett át. Az eddig éllovas portugál bringás 4:51 perc hátránnyal ért célba.



Valter - akit az utolsó emelkedőn az útra festett felirattal bíztattak a szurkolók - a 79. helyen ért célba 47:41 perc hátránnyal. Ezzel öt helyet hátrébb csúszva 29. az összetettben.

Eredmények:

18. szakasz, Pinzolo-Laghi di Cancano, 207 km, hegyi befutó:

1. Jai Hindley (ausztrál, Sunweb) 6:03:03 óra

2. Tao Geoghegan Hart (brit, Ineos Grenadiers) azonos idővel

3. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain-McLaren) 46 másodperc hátrány

4. Jakob Fuglsang (dán, Asztana) 1:25 perc hátrány

5. Wilco Kelderman (holland, Sunweb) 2:18 p h.

...7. Joao Almeida (portugál, Deceuninck - Quick-Step) 4:51 p h.

8. Vincenzo Nibali (olasz, Trek-Segafredo) azonos idővel

...79. Valter Attila (CCC) 47:41 p h.

Az összetett élcsoportja:



1. Kelderman 77:46:56 óra

2. Hindley 12 másodperc hátrány

3. Geoghegan Hart 15 mp h.

4. Bilbao 1:19 p h.

5. Almeida 2:16 p h.

6. Fuglsang 3:59 p h.

...8. Nibali 5:47 p h.

...29. Valter 1:27:47 óra hátrány

Az olasz körverseny hagyományosan az első az esztendő háromhetesei közül, idén viszont a koronavírus-járvány miatt októberben tartják, részben átfedésben a kedden elrajtolt Vuelta a Espanával. Az eredeti tervek szerint májusban Budapest adott volna otthont az úgynevezett nagy rajtnak, a Grande Partenzának, és az első három szakaszt Magyarországon rendezték volna.



Pénteken a Morbegno és Asti közötti 258 kilométer megtétele vár a mezőnyre, a 3481 kilométer össztávú 103. Giro d'Italia vasárnap Milánóban zárul.

Borítókép: Giro d'Italia