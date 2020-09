Lennard Kämna nyerte kedden a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát, amelyen az összetett élcsoportjában nem volt változás, továbbra is a szlovén Primoz Roglic áll az élen.

A hétfői pihenőnap után a La Tour-du-Pin és Villard-de-Lans közötti 164 kilométer várt a kerekesekre. Az etap elején egy több mint húszfős szökevénycsoport lépett meg a főmezőnytől. Közülük a 24 éves német versenyző bírta legjobban az utolsó két emelkedőt, így ő ért elsőként a célba a tavalyi Giro d'Italia bajnokát, az ecuadori Richard Carapazt megelőzve.



Az összetett elsőségre pályázó klasszisok egy csoportban, 16:48 perc hátránnyal értek célba.

Eredmények:

16. szakasz, La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km, hegyi befutó:

1. Lennard Kämna (német, BORA-hansgrohe) 4:12:52 óra

2. Richard Carapaz (ecuadori, INEOS Grenadiers) 1:27 perc hátrány

3. Sebastien Reichenbach (svájci, Groupama-FDJ) 1:56 perc h.

Jerseys and rankings after stage 16 Maillots distinctifs et classements après l'étape 16 #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/3NqbCLPeSS