Jövőre is ott lesz a magyar országúti kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie rajtján a legerősebb ausztrál klub, a Peák Barnabást is foglalkoztató GreenEDGE Cycling.

A jövőre május 12. és 16. között sorra kerülő viadal szervezőinek keddi tájékoztatása szerint a csapatban - amely korábban Mitchelton-Scott néven indult - minden bizonnyal szerepel a magyar kerékpáros is. A 22 esztendős Peák elárulta, a Tour de Hongrie csapattársai elismerését is kiváltotta, amit jelez az ausztrál együttes 2021-es visszatérése.



"Jó volt újra itthon versenyezni, ráadásul egy ilyen nagy klub színeiben. Várom a májusi visszatérést, bízom benne, hogy a csapatom legalább olyan jól szerepel majd, mint 2020-ban, és mindent megteszek majd, hogy ehhez én is hozzájáruljak!" - mondta.

Hozzátette: nagyon valószínű, hogy ő is indul majd.



Peák már várja az új szezont.



Fotó: Bryn Lennon/Getty Images



"Készülök szorgalmasan, nagyon várom már a következő szezont, mert az ideire nem mondhatjuk, hogy jól alakult. A járvány az egész világon komoly kihívások elé állította a kerékpárosokat, nem volt szerencsém azzal, hogy éppen ez volt az első évem a sportág legmagasabb szintjén. Mindenesetre megpróbáltam ebből is kihozni a maximumot, sokat tanultam, és úgy érzem, sokat is fejlődtem 2020-ban" - nyilatkozott Peák Barnabás.



A 2011-ben alapított ausztrál sztárcsapat 2020-ban szerepelt először a Tour de Hongrie-n. Sprinterük, az ausztrál Kaden Groves az első etapon második lett, s a Mitchelton-Scott sorának - többek között a rengeteget dolgozó Peáknak - köszönhetően Groves a harmadik etap (amelyen ismét második lett) után összetettben átvette a vezetést. Kaden Groves végül két napon át viselhette a Tour de Hongrie sárga mezét.

Borítókép: Jorge Luis Alvarez Pupo/Getty Images