13:04 Az egri gyorsasági részhajrá eredménye:

1. Roland Thalmann (Team Vorarlberg Santic)

2. Torstein Traen (Uno-X Pro Cycling Team)

3. Tobias Foss (Team Jumbo-Visma Cycling)

Foss egy másodpercnyi időbónuszt is kap, ennyivel most megelőzte Dina Mártont, Valter Attilát és Kusztor Péter is, Szatmáry Andrást pedig négy másodpercnyire megközelítette az összetettben.