Tadej Pogacar megérkezett a csúcsra a Tour de France megnyerésével a magyar országúti kerékpárosok szövetségi kapitánya szerint.

Dér Zsolt az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn kiemelte: a szlovén versenyző - aki épp ma ünnepli 22. születésnapját - a Vuelta a Espanán tavaly összetettben elért harmadik helye és három szakaszsikere után még egy lépcsőfokkal feljebb lépett azzal, hogy megszerezte a sárga trikót és három etapon diadalmaskodott a vasárnap zárult francia háromhetes körversenyen.



"Ezzel berobbant a köztudatba, megérkezett a csúcsra" - mondta a szövetségi kapitány, aki meglepetésnek nevezte a fordulatot, ahogy az utolsó előtti szakaszon, a szombati időfutamon eldőlt az elsőség sorsa.



"Mindvégig mindenki azt hitte, hogy Roglic fog nyerni, az egész verseny ennek irányába haladt, a Jumbo-Visma kontrollálta a viadalt" - fogalmazott Dér Zsolt, rámutatva: mivel a holland csapat erős sorral rendelkezett, alakíthatta volna másképp is a történéseket:



"Pogacarral számoltak is meg nem is, tudták, hogy nagyon jó, viszont nekem folyamatosan az volt a benyomásom, hogy Roglic kicsit úgy néz Pogacarra, mintha ő lenne a nagy testvér, Pogacar pedig a kis testvér, aki még ráér nyerni majd valamikor."



Kiemelte: a két szlovén jó barátságot ápol, és Roglic nem tekintette annyira ellenfélnek honfitársát, hogy a hegyekben megpróbáljon ellene plusz időt szerezni akkor, amikor tudott volna. Szerinte ott hibázott a Jumbo-Visma, amikor engedte közelebb zárkózni Pogacart az oldalszeles szakaszon összeszedett 1:21 perces hátrányából, és bár a 44 másodperces különbséget később 57 másodpercre tornázta Roglic, az időfutamra nem volt elég számára ekkora előny.

