Egy kis számolgatás a tegnapi Giro brutális Monte Zoncolan szakasza után. Talán érdekes lehet azoknak, akik az összetett verseny alakulását követik.

Jól mutatja a mezőny erejét és az egyéni képességeket, hogy a tegnapi szakaszgyőztes Lorenzo Fortunato a 180. helyen végzett az első szakaszon, a 8,6 km-es időfutamon (184 induló van a Giro-n). Nem ide tartozik, de érdekesség, hogy Fortunato akkor egy hellyel verte meg csapattársát, a 2018-as Tour de Hongrie győztes Manuel Bellettit. Fortunato a tegnapi győzelmével két helyet lépett előrébb az összetettben, most 26. helyen áll, 28 és fél perc hátránnyal. Belletti már kiszállt a versenyből.



Fotó: Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images

Csapattársuk, Dina Marci 32:48 perc hátránnyal 90. lett a tegnapi szakaszon, és egy helyet előrébb jött az összetettben, most 113., 2 óra 23 perc hátránnyal. Ezen a szakaszon négyen adták fel a versenyt, köztük a Jumbo sprintere, Dylan Groenewegen is. Dina Marci mögött nem csak olyan sprintetek másztak fel a hegyre, mint Peter Sagan, Elia Viviani vagy Giacomo Nizzolo, hanem pl. az egyórás időfutam világcsúcstartója, Victor Campenaerts és a Giro erőgépe, Filippo Ganna is.

A verseny elején azonban hatalmas a tolongás, és megy a küzdelem a másodpercekért. Simon Yates előrébb ugrott három helyet, és már az összetett második helyén áll, lekerülte Vlasovot, Carusot, Hugh Carthyt. A dobogó nagy vesztese Alexandr Vlasov, aki a második helyről csúszott a negyedikre: 1:12 percet kapott Bernaltól. Bernalt úgy tűnik, hogy csak bottal lehet megverni ezen a Giro-n. Yates óriásit ment a hegyen, de Bernal neki is adott 11 másodpercet. Az előnye az összetettben már több mint másfél perc Yates-szel szemben.



Fotó: Stuart Franklin/Getty Images

Mögöttük is megy a harc. A Girora az összetett esélyeseként érkező Remco Evenepoel is veszített egy pozíciót a meredek hegyen, most nyolcadik az összetettben, 3:52 perc hátránnyal. Őt Ciccone előzte meg összetettben, aki majdnem egy percet adott Evenepoelnek a Monte Zoncolanon.

De úgy is mindenkit (engem is) Valter Attila érdekli! Aki látta a versenyt, tudja, hogy a hegyen az összetett esélyesek csoportja szétszakadt az utolsó kilométereken, ha jól emlékszem, a cél előtt 5 km-rel szakadt le a csoportról Vincenzo Nibali, aki tegnapig közvetlenül Attila mögött volt az összetett versenyben, a 13. helyen állt. Nibali majdnem 6,5 percet kapott Attilától, most a 19. helyen áll. Attila a cél előtt 3 km-rel úszott meg, és egyből vele maradt két csapattársa. Akik összetettben Attila előtt voltak, azok közül senkit nem tudott megelőzni, vagyis sajnos percekkel távolabb került a dobogós helyektől, de a helyezési számát (12.) kis szerencsével meg tudta őrizni.



Fotó: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Merthogy többen is nagyot mentek azok közül, akik Attilára veszélyesek. Lőtávolságon belülre kerültek Attilához képest Dan Martin és Almeida is. Martin mindössze 1 (egy) másodpercre van Attila mögött! Ebből is látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi történik azokban a percekben, amikor nincs Attila reflektorfényben, amikor egyedül vagy csapattársak segítségével próbálják csökkenteni a veszteséget.

Mert nem minden perc szól a kirobbanó erőről és rózsaszín trikóról. Óriási küzdelem, szenvedés és presztízs meccs megy minden egyes helyezésért, minden egyes másodpercért. És borzasztó büszkék lehetünk arra, hogy mindebben a harcban ott vannak ketten is a magyarok közül!

Forrás: Eisenkrammer Károly/Facebook

Borítókép: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images