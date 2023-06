Az M4 Sport Söprögető kocsi című országúti kerékpáros podcastjában hangsúlyozta: ez volt az első felnőtt versenye Belgiumban, és meglepően jól ment neki a helyezkedés a sokszor beszűkülő utakon, így elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben a belga viadalok fognak igazán feküdni neki.



Felidézte a pénteki időfutamot, amely bevallása szerint nem sikerült jól. Elmondta azt is, már úgy vágtak neki az etapnak, hogy értesültek a svájci Gino Mäder haláláról, aki előző nap a svájci körversenyen bukott.



"Borzasztó nap volt, nem is tudom, volt-e már ennyire nehéz napom mentálisan. Átgondolta az ember, hogy ez bárkivel megtörténhet" - hangsúlyozta.



Az országos bajnoksággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a belga körverseny hatására nem nőttek meg az elvárásai, változatlanul a maximumra törekszik.



"A mezőnyversenyen bármi megtörténhet, remélem, hogy jók lesznek a lábaim és jól fogom olvasni a szituációkat. Az időfutam jó kérdés, nem igazán mentek jól idén az időfutamok, oda is csak úgy állok oda, hogy lesz, ami lesz, nyomom neki, ha jól megy, jól megy, ha nem, nem. Nincsenek óriási elvárásaim" - fejtette ki.



Az időfutam ob-t - amelynek Fetter a legutóbbi két kiírás aranyérmeseként vág neki - csütörtökön a Debrecenhez közeli Bocskaikert határában rendezik. A mezőnyversenyre vasárnap Pannonhalmán kerül sor, a férfiak versenyét az M4 Sport+ élőben közvetíti.



A Fetterrel készített teljes beszélgetés meghallgatható a Söprögető kocsi legfrissebb adásában.

Borítókép: Arpad Kurucz/Anadolu Agency via Getty Images