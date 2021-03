Fetter Erik hét hónappal súlyos balesete után visszatért a pályára, és versenykörülmények közt is tesztelte, milyen állapotban van most. Tapasztalatairól közösségi oldalán számolt be, amit változtatások nélkül közlünk.



Brutális egy nap volt. A fő célunk a szökésbe kerülés volt, ez elég sok munka után sikerült is, de nem volt túl hosszú életű, mert az esélyes csapatok a fontos szektorokban brutális tempót kezdtek menni, és egy technikai gond miatt az elől lévő csapattársamnak kerékpárt kellett cserélnie.



Én nagyjából 130km-ig voltam elől az első csoportban, ahol az egyik szektor végén eltört a nyergem és picit leszakadtam, és innen már nem tudtam visszaérni az elejére. De persze már kezdett elég durván is esni a lábaimnak a tempó.





Innentől egy nagyobb csoporttal értünk be a célvárosba, de nekem 1 kilóméterrel a cél előtt begörcsöltek a combjaim, így ott meg is kellett állnam jó pár percre, hogy olyan állappotba kerüljek, hogy le tudjam tekerni azt a maradék kilómétert.



Persze nincs okom a búslakodásra, nagyon örülök, hogy ennyi idő után be tudtam fejezni egy ekkora versenyt. Óriasi élmény volt.



Levonjuk a következtetéseket és dolgozunk tovább - írta.

