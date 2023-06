"Örülök, hogy bekerültem a csapatba, mert így tapasztalatokat gyűjthetek a belgiumi versenyekről, amelyek semmihez sem hasonlíthatók. Teljesen más kávéház. Kiderül, hogy jó lehetek-e a belga versenyeken a jövőben, ráadásul kiváló felkészülés lesz számomra az országos bajnokságra, mert lesz időfutam is" - mondta az M1 aktuális csatornának az EOLO-Kometa bringása, aki hozzátette, a hosszabb kihagyás miatt semmiféle elvárás nincs önmagával szemben, csupán tapasztalatot szeretne gyűjteni.



A 23 éves versenyző elárulta, nem élte meg jól, hogy nem tudta befejezni az év első háromhetes viadalát, de hazaérkezését követően még egy hétig beteg volt, ezért edzeni sem tudott.

"Láttam mennyi jó szökés ért el a célig, ezek nem voltak életem legszebb hetei, de most már csak előre tekintek" - fogalmazott Fetter. "Majdnem két hét kihagyás hosszúnak számít a szezon közepén, de gyorsan vissza tudtam rázódni, ami engem is és az edzőimet is meglepett. Természetesen megéreztem, de nem a nulláról kellett elkezdenem a munkát".

Az időfutamban címvédő Fetter az országos bajnokságról szólva kifejtette, a betegség miatt nem vár sokat magától, ezért akkor sem fog bánkódni, ha nem megy jól. Azt viszont hozzátette, alapvetően fekszik neki a pannonhalmai központú mezőnyverseny útvonala, mert szereti a rövid, meredek emelkedőket.

Fotó: Sara Cavallini/Getty Images