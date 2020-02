A magyar országúti kerékpársport még soha nem állt ilyen jól Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint.

Az MTI-nek adott nyilatkozatában emlékeztetett rá: a topversenyzők különböző országok csapataiban szerepelnek, két-két magyar teker World Tour, prokontinentális és kontinentális sorban.

"Ilyen jól még soha nem álltunk, ennyi versenyzőnk még sosem volt magas szintű külföldi csapatban" - fogalmazott.



Az elmúlt nyolc évben egyetlen magyar sem tekert a legmagasabb szinten - legutóbb Szeghalmi Bálint, 2011-ben a Lampre színeiben versenyzett a legjobbak között -, idén viszont Valter Attila a CCC, míg Peák Barnabás a Mitchelton-Scott versenyzője.

Peák kézsérülése miatt a felkészülése egy részét kihagyni kényszerült, így a szezonkezdése is csúszik kicsit.

"Ő a Tour de Hongrie-n fogja képviselni az ausztrál csapatot, amelynél első számú ember lehet" - mutatott rá Dér. Az ötnapos magyar körversenyre május 13. és 17. között kerül sor.



Valtert viszont elkerülték a sérülések az elmúlt idényben, melyben szakaszgyőzelmet aratott a fiatalok Tour de France-ának tartott Tour de l'Aveniren. Mint mondta, a magyar kerékpársport ennek a viadalnak is köszönhetően felkerült a sportág nemzetközi térképére, és Valter pályafutásában is mérföldkőnek tekinthető a siker.



"Elégedettek vele a CCC nagycsapatánál, és mi is bizakodóak vagyunk, hogy ott fog állni a budapesti Nagy Rajtnál" - utalt Dér Zsolt arra, hogy a Giro első három szakaszát május 9. és 11. között Magyarországon rendezik. Mostanáig egyedüli magyarként az időfutamban világbajnoki ezüst- és bronzérmes Bodrogi László állhatott rajthoz háromhetes körversenyen, méghozzá hét alkalommal. A Tour de France-on 2002-ben, 2003-ban és 2005-ben indult, első évében harmadik lett az egyik időfutamon. A Vuelta a Espanán 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben, míg a Giro d'Italián 2007-ben szerepelt.

Valter mellett még egy magyar kerékpárosnak van esélye arra, hogy érintett legyen a Grande Partenzán: az elmúlt idényben a Pannon Cycling Teamben versenyző Pelikán János frissen igazolt a Girón szabadkártyás - és a Tour de Hongrie mezőnyében is szereplő - Androni Giocattoli-Sidermechez. Dér Zsolt kiemelte: az utolsó pillanatban került az olasz prokontinentális csapathoz Pelikán, aki tud "talpalni" és sokat vezetni, mivel jó időfutammenő.

"Illik az Androni stílusába, mivel a prokontinentális csapatok szeretnek azzal szerepelni a tv-ben, hogy sokat vannak szökésben, ezáltal reklámidőt biztosítanak a szponzoroknak. Ezt a szerepet ő jól be tudja tölteni, ha addig jó kondíciót mutat és nem jön közbe betegség, őt is beválaszthatják a keretbe. Ez óriási pozitívum a magyar kerékpársportnak" - fejtette ki. Hozzáfűzte ugyanakkor: mivel a csapat már elkezdte a szezont, így nem lesz egyszerű dolga Pelikánnak.

Ugyancsak prokontinentális csapatban szerepel Kusztor Péter: az amerikai Novo Nordisk - amelynek valamennyi versenyzője cukorbeteg - a Tour de Hongrie-n áll rajthoz.

"Várhatóan ő lesz az első számú versenyzőjük, itthon mutathatja meg magát a nagycsapatok között." - jelentette ki Dér Zsolt.

Alberto Contador csapatában, a kontinentális szintű Kometa-Xstrában két magyar szerepel: Dina Márton és Fetter Erik. Dér kifejtette, mindketten elégedettek a spanyol csapat stábjával, minden profi szinten működik, odafigyelnek az edzéstervekre, regenerálódásra, étrendre, hidratálásra és vitaminokra. Saját tapasztalatai alapján a szakvezető hangsúlyozta: más kontinentális csapatok nem működnek ennyire színvonalasan.

Elárulta: tartja a kapcsolatot a fiatalokkal, követi teljesítményüket, és kommunikál a csapat sportügyekkel foglalkozó vezetőjével, a kétszeres Giro-győztes olasz Ivan Bassóval.

Mint mondta, Dina csúcsformáját a májusi Tour de Hongrie-ra időzítik. A verseny kapcsán úgy fogalmazott: aki jó eredményt ér el a színvonalas, World Tour-csapatokat felvonultató mezőnyben, az rögtön bizonyít, nem kell magyaráznia a teljesítményét. Itt újabb ajtót lehet megnyitni még magasabb szintű csapatok felé.



A friss igazolás Fetterre főleg a szezon második felében számítanak, amikor már egy harmadik magyar is teker majd a csapatnál Karl Ádám személyében.



Dér Zsolt leszögezte: az idény legfontosabb versenye egyértelműen az olimpia, emellett még a világbajnokság és az Európa-bajnokság kap kiemelt szerepet a válogatott szempontjából. A tokiói ötkarikás játékokra egy magyar kvóta van országúti kerékpárban, a szövetségi kapitány májusban öttagú keretből - Valter, Dina, Peák, Pelikán és Kusztor - tesz majd javaslatot az induló személyére.



Rámutatott: a magyar versenyzőnek nehéz lesz megmutatniuk magukat, hiszen az olimpián a legjobbak indulnak, őrült hőség, nehéz és hegyes pálya vár a kerékpárosokra, ráadásul a vb-khez viszonyítva kisebb létszámú csapatok miatt kiszámíthatatlanabb lesz a vetélkedés. A szezon előrehaladtával, a nemzetközi mezőnyhöz viszonyított teljesítményüket látva lehet majd célkitűzéseket megfogalmazni.

A kijelölésnél figyelembe veszik, ki mennyi pontot gyűjtött a kvalifikációhoz, illetve a formát, valamint a pálya adottságait, amelyek a hegyimenőknek - Valternek és Dinának - jobban kedvezhetnek.



