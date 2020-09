A főszervező Eisenkrammer Károly szerint a magyar országúti kerékpáros körverseny, a szerdán zárult Tour de Hongrie története olyan volt, mintha Hollywoodban írták volna.

A sportvezető erről az M1 aktuális csatornán beszélt szerdán, ahol kijelentette: Valter Attila összetett győzelme a versenyzőnek és az egész magyar kerékpársportnak nagy siker.



"Azért dolgoztunk, hogy balesetmentes és biztonságos, sokmillió néző által nézett versenyt szervezzünk, és bár titkon bíztunk jó magyar szereplésben is, a mezőny erőssége miatt elvárásunk nem volt" - fogalmazott Eisenkrammer.





Kiemelte, Valter öt napon át kimagaslóan biciklizett, teljesítményéhez azonban a szurkolók is rengeteget hozzátettek.



"A csapattársai viccelődtek is vele, és megkapta a Hajrá Attila becenevet, mert a fél ország vele és Dina Marcival volt teleplakátolva, mindenki rájuk volt kíváncsi, rengetegen biztatták őket az utak mellett is. Úgy gondolom, jó úton járunk, hogy sztárt faragjunk belőlük, egyre többen ismerik a nevüket" - ecsetelte a főszervező.





Magáról a szervezésről azt mondta, az eredetileg májusra, a Giro d'Italia magyarországi rajtja utánra tervezett viadalt júniusban gyakorlatilag a nulláról kellett ismét felépíteniük, ugyanis bár az útvonal nagyjából adott volt, minden engedélyeztetési eljárást, logisztikai feladatot és a médiapartnerekkel való egyeztetést újra össze kellett hozni.





"Végül kiváló időpontban, fantasztikus mezőnnyel tudtuk megvalósítani a versenyt, amelyet több mint száz országban láttak naponta több millióan. Külföldön is szívesen nézik a magyar körversenyt, a mezőny vonzó a tévézők számára, már csak amiatt is, mert idén olyan csapatokkal találkozhattak, akikhez hozzászoktak a Tour de France, vagy a Giro közben is" - zárta Eisenkrammer Károly.



Az idei, 41. Tour de Hongrie-t Valter Attila nyerte, miután a szerdai zárószakasz utolsó kilométerén kiváló versenyzéssel lerázta riválisait és elsőként ért fel Kékestetőre.

