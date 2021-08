Romain Bardet nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, amelyen Odd Christian Eiking megtartotta első helyét összetettben.

Szombaton a Don Benito és Pico Villuercas közötti 165,7 kilométer megtétele és hegyi befutó várt a mezőnyre, ezúttal az összetett esélyesek csapatai nem akartak a szakaszsikerért is küzdeni, így egy nagyobb szökevénycsoportot engedtek el több mint 13 percnyire.



Így külön csata alakult ki az etap megnyeréséért és a piros trikóért. Előbbiben a szökevények közül jó időben indító Bardet kerekedett felül, a három Tour de France-sikernél járó francia bringás először ünnepelhetett a Vueltán.

