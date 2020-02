Ötödik World Tour-csapatként a lengyel CCC részvétele is biztossá vált az idei Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.

A szervezők keddi tájékoztatása szerint szinte bizonyos, hogy az istálló legjobbjai közül az orosz Ilnur Zakarin, a spanyol Francisco José Ventoso, az olasz Fausto Masnada és Jakub Mareczko a Giro d'Italián indul, de így is olyan sztárok szerepelhetnek a magyar viadalon, mint a mezőnyverseny olimpiai bajnoka, a belga Greg van Avermaet vagy a világbajnoki ezüstérmes olasz Matteo Trentin, aki már mindhárom nagy körversenyen nyert szakaszt.



A CCC-nek Valter Attila személyében magyar kerekese is van, de a hazai remények szerint ő a Girón jut szóhoz. A csapat névsora mind a Giróra, mind a Tour de Hongrie-ra csak a tavaszi versenyek során alakul majd ki.



Az ötnapos magyar körversenyen május 13. és 17. között minden eddiginél erősebb mezőny vesz részt, mivel a Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Magyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro d'Italia első három szakaszát.

A Tour de Hongrie-n már 13 csapat indulása biztos.

