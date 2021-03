Doppingvétséget követett el Richard Freeman, a Sky csapat és a brit kerékpáros szövetség korábbi orvosa.

Két évvel az eljárás megkezdése után pénteken bűnösnek találták Freemant, aki 2009 és 2017 között dolgozott a brit kerékpársportban, annak aranykorszakában, amelyet 12 olimpiai érem fémjelzett. Freeman ellen a fő vád az volt, hogy 2011-ben 30 tasak tesztoszterongélt rendelt a manchesteri velodromba, meg nem nevezett kerékpárosoknak, valamint bevallottan megrongált egy laptopot mielőtt átadta volna az Egyesült Királyság doppingellenes szervezetének.

