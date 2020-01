Nagy nyomással jár, de tetszik az összetett menő szerepe Dina Mártonnak Alberto Contador országúti kerékpáros csapatában, a kontinentális besorolású Kometa-Xstrában.

A csapathoz júniusban csatlakozó 23 éves versenyző az MTI-nek elmondta: már az elmúlt idény második felében is többször harcolt ő az összetettért, idén pedig a hegyimenő mellett a vezérszerep is rá fog hárulni azokon a viadalokon, amelyeken rajthoz áll.

Dina elárulta, a stábtagok a kerékpárosok alvásmennyiségétől és -minőségétől kezdve a hidratáción, táplálék-kiegészítőkön át a legapróbb részletekig mindenre odafigyelnek.



Kiemelte, az edzők és a sportigazgatók mellett a csapat sportügyekkel foglalkozó vezetője, az olasz Ivan Basso is követi fejlődésüket, teljesítményükről és állapotukról a stábtagok rendszeresen tájékoztatják a kétszeres Giro d'Italia-győztes korábbi versenyzőt.



"Beszélgettem Ivannal az egyik tekerésen, és elmondta: mindenki meg van velünk elégedve, ő is követi és látja, milyen állapotban vagyunk" - fogalmazott.



A májusi Tour de Hongrie kapcsán azt mondta, egyértelműen az idény fő viadala lesz a számára. A magyar körversenyen tavaly második Dina ugyanakkor rámutatott: idén rendkívül erős a mezőny, hiszen négy World Tour-istálló - az Asztana, a Trek-Segafredo, a Mitchelton-Scott és a Jumbo-Visma - indulása már biztos, és ő további résztvevőkre számít a legmagasabb kategóriából. A távoli dátum és az induló keretek ismeretének hiányában nem akart konkrét célkitűzést megfogalmazni, de mint mondta, szeretne legalább a legjobb tízbe bekerülni.



A hétfői csapatbemutató volt az első hivatalos megjelenése a Kometa-Xstra színeiben a friss igazolás Fetter Eriknek.



Az MTI érdeklődésére leszögezte: a csapattal eltöltött idő alatt megszokta a profi körülményeket, és beilleszkedett új társai közé. A 19 esztendős versenyző a csapatban betöltött szerepéről elmondta, még keresik azt, miben igazán jó, de amellett, hogy a hegyeken remekül teljesít, sprintfelvezetéseknél a magassága miatt hárulhat rá komoly szerep, mivel nagy szélárnyékot ad és nagy teljesítményt tud leadni.



Fetter számára szintén a Tour de Hongrie lesz az esztendő fő versenye, bízik abban, hogy bekerül a keretbe.



Annak kapcsán, hogy az edzéseken alkalmanként Basso és a hétszeres Grand Tour-győztes Contador is velük teker, úgy fogalmazott: "emiatt nem kell izgulni, de sokat jelent, hogy elöl mennek, vagy szólnak hozzánk néhány szót".



A spanyolországi Olivában vasárnap - ezúttal Bassóék nélkül - 160 kilométeres, magas intenzitású, kemény edzés várt a bringásokra, amelyet nagy tempóban, sűrűn váltott vezetéssel teljesítettek. Dina egy banánnal, három energiaszelettel és két kulaccsal - egy vízzel, illetve egy izotóniás itallal feltöltöttel - felszerelve vágott neki a távnak. Mint mondta, ilyenkor is ugyanúgy kérhetnek frissítőt a kísérőkocsikból, mint verseny közben.



A tréning első, sík része azonban nem telt zökkenőmentesen, miután egy az úttesten lángoló autó miatt kialakult közlekedési dugóban a csapatkocsik és a kerékpárosok elvesztették egymást. Ezután hosszú időbe telt, míg egymásra találva újra a tervezett menetben folytatódhatott az edzés.



Ekkor a jövő heti, valenciai körverseny egyik szakaszbefutójának helyszínére tekertek fel: a rövid, 3,1 kilométeres cullerai emelkedő alatt 228 méter szintkülönbséget kellett megmászniuk, helyenként 18 százalékos meredekséggel.



A Kometa-Xstra kerékpárosai szerdán utaznak Mallorcára, ahol csütörtöktől egynapos versenyekkel kezdődik meg számukra az idény.