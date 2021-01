Vas Kata Blanka bronzérmet nyert a belgiumi Oostendében rendezett terepkerékpáros (cyclocross) világbajnokság női U23-as versenyében vasárnap.

Tavaly a vb-n és az Európa-bajnokságban is ezüstérmes lett a korosztályban Vas, aki három szakágban - a terepkerékpár mellett az országúti mezőnyversenyben és hegyikerékpárban - is felnőtt magyar bajnok.

A világbajnokság U23-as viadalában 14 ország 37 sportolója állt rajthoz, szakértők szerint ez volt minden idők legerősebb mezőnye a korosztályban, a 19 esztendős magyar kerékpáros pedig már előzetesen is a favoritok közé tartozott Oostendében: a világkupában ugyanis a felnőtt mezőnyben ötödik lett, az U23-as rangsort pedig az élen zárta.



A 2020-as év legjobb magyar női kerékpárosa már a rajt után az élmezőnyben tekert, míg mögöttük a sort kisebb bukás szakította szét. A 2900 méteres pályán az első kör végén Vas második volt, előtte egy, mögötte két holland rivális tekert, négyesük jelentősen elszakadt a többiektől.



A négykörös megméretés felére az élen tekerő holland növelte előnyét a két honfitársa és Vas alkotta csoport előtt. Vas azonban egy rövid leszakadás után újra az üldözők élére állt, befogták a vezető narancsmezest, így a záró körnek már együtt vágtak neki.



Fél körrel a cél előtt a hosszú tengerparti homokos rész bizonyult döntőnek, ennek végére szétszakadt a boly, egyesével tekertek, Vas pedig harmadik helyen haladt a záró kilométereken, és végül kilenc másodperces lemaradással a bronzérmet szerezte meg.



Vas - a magyar szövetség (MKSZ) közleménye alapján - a verseny után azt mondta: nagyon jól érezte magát, nagyon jók voltak a lábai is, de a futós részeken néha cserbenhagyták.



"A magyar kerékpársport 125 éves fennállása óta még nem született olyan tehetség, aki ennyiszer állt volna cyclocross világversenyek dobogóin, Blanka azonban ezüst- és bronzérmes is, ráadásul világkupagyőztes" - idézte a kommüniké Princzinger Pétert, az MKSZ elnökét, aki a 19 éves bringás szezonját "történelmi jelentőségűnek", Vast pedig "igazi példaképnek" nevezte.



A felnőtt férfiak vetélkedésében a szakágat az elmúlt években uraló két favorit, az eddig egyaránt három-három vb-arannyal rendelkező, címvédő holland Mathieu van der Poel és a friss világkupagyőztes belga Wout van Aert már az első körben leszakította a többieket.



Így a várakozásoknak megfelelően kettejük között dőlt el az elsőség, a második kör elején Van der Poel bukott, míg a hazai pályán tekerő Van Aert a harmadik kör végén defektet kapott, végül utóbbi bizonyult döntőnek.



Így a nyolckörös verseny végén Mathieu van der Poel szerezte meg negyedik vb-elsőségét, Van Aertnak pedig be kellett érnie az ezüsttel.



A terepkerékpáros szakág viadalait néhány kilométer hosszú körpályákon rendezik, a versenyzők földutakon, füves, saras, homokos területeken és aszfalton haladnak különböző mesterséges és látványos akadályokon keresztül.

